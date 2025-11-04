La polémica Isabel San Sebastián anuncia su retirada de la televisión y explica el motivo

Isabel San Sebastián abandona la televisión. Así lo ha anunciado ella misma a través de sus redes sociales este lunes, 3 de noviembre. Tras décadas colaborando en diversos programas, la periodista ha decidido retirarse, y tan solo continuará publicando su columna semanal en el ABC.

"A partir de este mes solo publicaré una columna en ABC, la de los martes", ha comenzado explicando Isabel San Sebastián a través de su cuenta de X. Según reconoce, "he renunciado voluntariamente a la otra porque hay que saber retirarse a tiempo… También dejaré la tele", anuncia.

El motivo no es otro que su deseo de dedicarse a su familia, especialmente a sus nietos. "Me llaman los nietos y las novelas, por ese orden. Cuarenta años defendiendo la trinchera periodística de la libertad son muchos y dejan huella. Gracias de corazón a quienes me habéis seguido y apoyado durante todos esos lustros", concluye su mensaje Isabel San Sebastián.

La periodista ha recibido numerosos mensajes de apoyo a su decisión. El politólogo Javier Santamarta le ha escrito: "Es un reposicionamiento de prioridades que te honran y con el que vas a disfrutar en estos momentos, mucho más". Un tuit al que ella ha respondido que ese "reordenamiento" le permite colocar "la felicidad en primer lugar por una vez".

Las diversas polémicas de Isabel San Sebastián

A sus 66 años, Isabel San Sebastián ha pasado por todas las cadenas de televisión. La hemos visto en programas como 'El tercer Grado' (TVE), 'El primer Café' (Antena 3), 'Alto y Claro' (Telemadrid) o 'La mirada crítica' (Telecinco), entre muchos otros. También ha sido colaboradora habitual de Ana Rosa Quintana, donde ha protagonizado no pocas polémicas, la más reciente con Antonio Maíllo sobre la guerra de Gaza.

El coordinador federal de Izquierda Unida criticó duramente las palabras de la periodista sobre Roni Kaplan, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. "Es una vergüenza lo que usted ha dicho para justiciar lo que está haciendo Israel, que es un ge-no-ci-dio. Estos nazis son los nazis de 2025. Ese es el problema. Esto es Auschwitz en 2025", le espetó Maíllo.

En 2024, Isabel San Sebastián también tuvo un fuerte rifirrafe con Jordi Évole a través de las redes sociales por el estreno del documental 'No me llames Ternera' en Netflix. "Vista parte de la vomitiva entrevista de Jordi Évole a Ternera, la promoción de Netflix, me reafirmo en la miseria del entrevistador. No lo llama terrorista ni asesino, sino 'líder de ETA'. Suficiente para calibrar el tenor de la entrevista", escribió la colaboradora en X.

Un mensaje que no tardó en tener respuesta del presentador de La Sexta: "No tienes ni idea del contenido de la entrevista. Pero tu difama que algo queda. No me vas a encontrar en tu odio. Sigue diciendo barbaridades de mí. No te lo quedes dentro, que eso es muy malo. Lo que me asustaría es que me elogiases. Que tengas buena noche".