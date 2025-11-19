Gala 9 de 'La Isla de las Tentaciones 9' en directo: Última hora de la segunda hoguera y la sanción a Gilbert

En directo
El primer visionado de la historia para las solteras marcó la pasada gala de 'La Isla de las Tentaciones 9'
El capítulo anterior de ‘La Isla de las Tentaciones 9’ estuvo marcado por un giro completamente histórico, pues por primera vez las solteras pudieron ver su primer visionado disfrutando de ese privilegio de ver lo que estaba ocurriendo en la otra villa y teniendo el poder de compartirlo con los chicos o no, una baza que podría cambiar completamente la experiencia.
Las solteras fliparon al ver como Mayeli está desatada y como Almudena se está dejando llevar con Borja. Pero sin duda se quedaron en shock al ver las imágenes de Gérard con Claudia así como de Helena con Barranco. Finalmente, y pese a que tenían el privilegio de guardarse la información, las solteras deciden contarle todo a los chicos explicándoles que han visto a una pareja teniendo sexo. Y si hay uno que se derrumba es Álvaro al saber que Mayeli está disfrutando con los solteros. También les cuentan a Darío que Almudena se está tentando con uno de los solteros y que no se la ve estar sufriendo. Mientras Darío daba un paso más en su mayor arcercamiento con su tentadora, que puede hacer saltar por los aires su relación con Almudena.
¿Quiénes son los dieciséis solteros y solteras de 'La Isla de las Tentaciones 9'?
¿Quiénes son todos los solteros y solteras tentadores de la novena edición?
LAS SOLTERAS:
• Cristina. 23 años. Auxiliar de enfermería. Las Palmas.
• Mara. 21 años. Opositora a policía. Alicante.
• Vita. 23 años. Estudiante de Administración y Finanzas. Etiopía/Girona.
• Soraya. 22 años. Administrativa. Madrid.
• Noelia. 26 años. Comercial. Málaga.
• Olatz. 27 años. Nutricionista. San Sebastián.
• Estefanía. 28 años. Azafata de vuelo. Madrid.
• Alba. 20 años. Profesora de baile. Málaga.
LOS SOLTEROS:
• Andrea. 33 años. Empresario. Italia/Madrid.
• Dairon. 25 años. Cantante y compositor. Alicante.
• Borja. 27 años. Coach biomecánico. Tenerife/Huelva.
• Aitor. 28 años. Administrativo. Barcelona.
• Calush. 26 años. Monitor de ocio y tiempo libre. Italia/Fuerteventura.
• Melchor. 22 años. Empresario de Eficiencia Energética. Valencia.
• Juanjo. 22 años. Opositor a policía. Alicante.
• Iñaki. 32 años. Empresario. Barcelona. Toda la información de los 16 solteros y solteras tentadores:
¿Quiénes son las cinco parejas que participan en la novena edición de 'La Isla de las Tentaciones'?
Las parejas de participantes que continúan en la novena edición de ‘La Isla de las Tentaciones’ son: Juanpi y Sandra, Gilbert y Claudia, Rodri y Helena y Darío y Almudena. A ellos se han sumado una quinta pareja, Álvaro y Mayeli, que han sustituido a Lorenzo y Nieves tras su expulsión disciplinaria. Toda la información de las parejas
¿Dónde ver y a qué hora se emite hoy miércoles la Gala 9 de 'La Isla de las Tentaciones 9'?
‘La Isla de las Tentaciones 9’ estrenará su noveno capítulo este miércoles, 19 de noviembre, cuya emisión será reducida y limitada únicamente a la franja del access prime time. De esta forma, se anuncia su horario de inicio a partir de las 21:45 horas a través de Telecinco y Mediaset Infinity. La duración de su octava gala se extenderá previsiblemente hasta las 23:00 horas, dando paso entonces a un nuevo capítulo de la serie ‘La Agencia’ con Javier Gutiérrez.
El programa 9 de 'La Isla de las Tentaciones 9', hoy miércoles 19 de noviembre en directo
¡Bienvenidos y bienvenidas a la retransmisión en vivo y en directo del noveno programa de ‘La Isla de las Tentaciones 9’! El reality va a vivir el arranque de una segunda hoguera para los chicos de alto voltaje con sanción para Gilbert tras saltarse las normas.
Antes te contamos en El Televisero todos los detalles para estar al día de esta nueva temporada presentada de nuevo por Sandra Barneda, adelantarte a lo que va a suceder esta noche en la Gala 9 y además podrás seguir aquí el minuto a minuto del programa de hoy.
