Gala 9 de 'La Isla de las Tentaciones 9' en directo: Última hora de la segunda hoguera y la sanción a Gilbert

El primer visionado de la historia para las solteras marcó la pasada gala de 'La Isla de las Tentaciones 9'

El capítulo anterior de ‘La Isla de las Tentaciones 9’ estuvo marcado por un giro completamente histórico, pues por primera vez las solteras pudieron ver su primer visionado disfrutando de ese privilegio de ver lo que estaba ocurriendo en la otra villa y teniendo el poder de compartirlo con los chicos o no, una baza que podría cambiar completamente la experiencia.

Las solteras fliparon al ver como Mayeli está desatada y como Almudena se está dejando llevar con Borja. Pero sin duda se quedaron en shock al ver las imágenes de Gérard con Claudia así como de Helena con Barranco. Finalmente, y pese a que tenían el privilegio de guardarse la información, las solteras deciden contarle todo a los chicos explicándoles que han visto a una pareja teniendo sexo. Y si hay uno que se derrumba es Álvaro al saber que Mayeli está disfrutando con los solteros. También les cuentan a Darío que Almudena se está tentando con uno de los solteros y que no se la ve estar sufriendo. Mientras Darío daba un paso más en su mayor arcercamiento con su tentadora, que puede hacer saltar por los aires su relación con Almudena.