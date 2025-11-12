'Espejo Público' destapa la gran farsa que Andy y Lucas nos han ocultado a todos: "No te puedes fiar"

Andy y Lucas continúan en el centro de la polémica según pasan las semanas tras su separación llena de misterio y acusaciones que Andy Morales reavivó este lunes con su visita a 'El Hormiguero'. Si bien los titulares de esta semana sobre el dúo se han centrado en las últimas declaraciones del gaditano, 'Espejo Público' ponía este miércoles el foco en "la gran mentira" que ambos integrantes han vendido durante dos décadas y que les convierte "en tal para cual".

"Andy y Lucas, ellos rompieron y a partir de entonces, demandas, contrademandas, deudas contraídas entre ellos, pero… ¿Quién es el bueno y quién es el malo?", ha comenzado adelantando Gema López, dejando claro que el drama entre los cantantes gaditanos sería uno de los temas estrella de este miércoles en 'Más Espejo'. Y es que, el programa de Antena 3 adelantaba entonces que manejaba información delicada sobre el dúo.

'Espejo Público' desenmascara a Andy y Lucas y su guerra de egos de más de 20 años: "No te puedes fiar de ninguno"

"Hoy les vamos a hablar de la gran mentira del grupo. Un testigo habla para 'Espejo Público' y asegura que son tal para cual", insistía la compañera de Susanna Griso a modo de cebo mucho antes de que la sección de crónica social del magacín arrancase. Y nada más entrar de lleno en el asunto, la presentadora ha advertido sobre la percepción errónea que se ha creado de Andy y Lucas en el último mes. "Hasta ahora daba la sensación que había un bueno y malo", ha señalado Gema López.

Pilar Vidal y Gema López en 'Espejo Público'

"La gente que los creó ahora asisten asombrados a lo que ya vaticinaban. Sobre la amistad, eran amigos al principio, cuando eran jóvenes, el primer año después de cantar juntos, ya empiezan a pedir un coche cada uno y un camerino cada uno", señalaban desde el espacio de Antena 3, destapando que la relación del dúo no había sufrido un deterioro, sino que había sido nefasta desde sus inicios.

Así, Gema López dejaba al descubierto la farsa de Andy y Lucas: "¡20 años engañados!", exclamaba la presentadora de 'Más Espejo'. "He estado los últimos diez años muy cerca del grupo y te puedo asegurar que no te puedes fiar ni de Andy ni de Lucas", aseguraba la fuente cercana al dúo que ha prestado testimonio para el matinal de Antena 3 este miércoles.

"Porque, además, no solo teníamos que soportar que se enfadaran entre ellos, sino que provocaban broncas y ponían en compromisos muy importante a mucha gente a su alrededor", ha asegurado el testimonio anónimo de 'Espejo Público', que presumiblemente se trata de alguien del entorno de trabajo de los gaditanos. A su vez, la fuente ha advertido que las peleas "siempre empezaban por dinero" y que "ninguno se fiaba del otro".

"La ambición de los dos fue creciendo tanto, que llegó un punto que se hacían trampas constantemente", ha destapado la fuente en las declaraciones aireadas por el matinal de Susanna Griso este miércoles, dando un giro a la narrativa que Andy Morales ha alimentado tras la disolución del dúo y en su entrevista para Pablo Motos, donde en todo momento se ha descrito como víctima de una situación insostenible por el comportamiento y las actitudes de Lucas.