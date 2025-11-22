Emma García le suelta a Pedro Ruiz en su cara lo que muchos piensan de él en su vuelta a Telecinco

Tras visitar hace unas semanas a Joaquín Prat en 'El tiempo justo' y a Risto Mejide en 'Todo es mentira', este sábado Pedro Ruiz se sentaba por primera vez con Emma García en 'Fiesta' para hablar de su espectáculo teatral, 'Mi Vida es una Anécdota By Confidencial'.

Al poco de empezar la entrevista, Pedro Ruiz ha querido mostrar su agradecimiento a Telecinco por invitarle a diferentes programas a pesar de que siempre ha sido muy crítico con Mediaset y su manera de hacer televisión. "Os agradezco que me hayáis traído porque yo he sido muy crítico con esta casa, y esta casa no te elimina. Otras casas sí", soltaba sin ningún pudor en un posible dardo a TVE donde presentó en el año 2023 el fugaz 'Nada del otro mundo' o a Atresmedia pues no ha visitado ninguna de las dos cadenas en los últimos tiempos.

"Y esto no es un halago, es la verdad", sentenciaba. "Pues me alegro que lo digas porque efectivamente es así", le agradecía Emma García. "Claro, es que si hay democracia la hay en televisión, en el fútbol y en todos los sitios. Y yo tengo que decir que he sido muy crítico en determinados momentos con esta casa y sin embargo me invitan y en otros sitios no ocurre", añadía Pedro Ruiz.

Después durante la entrevista, Pedro Ruiz confesaba que no le gustaba que le llamen humorista ni presentador como habían puesto en el rótulo. "He leído un rótulo y yo no me considero humorista, soy un artista que hace cosas", comentaba. "¿Un creador nato está bien?", le repreguntaba Emma sin saber muy bien como definirle. "Pues no lo sé, soy uno que se morirá, es lo único seguro de todo. Yo tengo la propuesta de vida de hacer siempre cosas nuevas, yo prefiero siempre vivir el día antes de un fracaso que la repetición de un éxito", añadía.

Poco a poco, Emma García aprovechaba para preguntarle por cómo vivió él la muerte de Franco y la llegada de la democracia ahora que se cumplen 50 años y el actor contaba que a él la muerte del dictador le pilló haciendo una función en la que imitaba al propio Franco.

Emma García le suelta a Pedro Ruiz que pensaba que era "muy pedante"

En otro momento dado, Emma García se interesaba por saber cómo llevaba Pedro Ruiz la fama. "Yo la llevo bien, creo que soy bastante amable, la gente me trata con mucho cariño, creo que hay que ser sencillo y dentro de que a veces parezco una persona intratable, no lo soy, soy una persona bastante cercana", destacaba él. "¿Eso te han dicho?", le repreguntaba la presentadora.

"No, he dado la sensación porque cuando estás a la defensiva tienes un perfil de ti que no es el mejor", aclaraba Pedro Ruiz. "Fíjate, voy a ser sincera, yo siempre he pensado que eras muy pedante, muy pedante", le soltaba sin pudor Emma García a la cara. "¿Pero pedante por detrás o por delante?", le contestaba él tratando de desengrasar la situación. "Ahí lo dejo la respuesta, pero fíjate que creo que tienes tal conocimiento de tantas cosas y de ese aprendizaje que sin querer puedes dar esa imagen, que ya no la tengo", argumentaba la vasca.

"Yo me dedico a observar Emma. A mí, los amigos de una novia que tuve como voy siempre por la vida así me llamaban el sobaco ilustrado porque voy toda la vida con blocs escribiendo poemas, pero no es de ahora, es desde que tengo 14 años. Y sí a veces como estoy a la defensiva puedo parecer pedante y a veces me he visto yo y he dicho qué haces siendo tan pedante", reconocía él.

Finalmente, Emma García le comentaba a su invitado que le había gustado mucho conocerle. "Pues ya lo sabes, te espero en el teatro. Y no te fíes de los pedantes pero dame una oportunidad", terminaba diciéndole el presentador.