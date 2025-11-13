El rótulo de TVE al mostrar la supuesta bandera nazi en plena emisión de 'Hasta el fin del mundo'

TVE estrenó este miércoles 'Hasta el fin del mundo', su nuevo reality en el que seis parejas de famosos recorren hasta ocho países de Latinoamérica en una carrera al más puro estilo de 'Pekín Express'. Y durante la primera entrega se pudo ver un símbolo que muchos entendieron que era la esvástica nazi en una bandera española.

Fue en un momento de la carrera en el que Jedet y Andrea Compton, que llegaron en primera posición a la primera etapa, se subían en un barco y justo detrás de la actriz e influencer se podía ver una bandera con los colores de la bandera española y justo en el centro un distintivo que podría identificarse con el símbolo nazi.

Antes de que pudiera haber ningún tipo de polémica, 'Hasta el fin del mundo' no dudó en mostrar un rótulo en pantalla dejando claro que no tenía nada que ver con el nazismo. "El símbolo central de la bandera guna representa al pulpo creador y no guarda relación con la esvástica nazi", destacaban.

Y es que la bandera de Kuna Yala, una comarca de Panamá, es así con dos franjas rojas y una amarilla en el centro y una insignia que puede confundirse con la simbología nazi pero que nada tiene que ver pues es muy anterior a la época del nazismo en Alemania. En realidad para ellos, el símbolo representa cosas positivas como la planta medicinal aggébandur, la riqueza del mundo natural, el pulpo creador, y el equilibrio de las cuatro direcciones (norte, sur, este y oeste), indicando que un kuna nunca está solo.

Esta recreación cinematográfica no me la esperaba, pero tiene su punto 🤔 #HastaElFinDelMundo pic.twitter.com/7cd5bnnsUg — La 1 (@La1_tve) November 12, 2025

Los espectadores de 'Hasta el fin del mundo' no dan crédito por la bandera que se vio

Como era de esperar, fueron muchos los que se dieron cuenta de esa extraña bandera que parecía ser la española con la esvástica preguntándose como era posible y cómo TVE había sido capaz de emitir eso sin blurearla de alguna manera sin haberse dado cuenta o leído el rótulo que se había visto en pantalla.

Gracias por la explicación de que no es la esvastica nazi porque yo ya estaba así #HastaElFinDelMundo pic.twitter.com/nU7Sl6ww6V — ♏️🪽 (@deliri0napoli) November 12, 2025

Oye por favor la bandera nazi en España … no deberían emitir eso #Hastaelfindelmundo — Piscis🐠 (@chloesisoy) November 12, 2025

menos mal que han aclarado lo de la esvástica porque estaba flipando #HastaElFinDelMundo — Albert (Taylor's Version) ❤️‍🔥 (@TorturedHeart_) November 12, 2025

En q momento ponen una bandera de españa con el simbolo nazi? #HastaElFinDelMundo — carlete (@1carlosiglesias) November 13, 2025

A los que decís que habéis visto la bandera española con la esvástica nazi, dejar el puñetero móvil y mirar más la TV, han dicho que significaba y no tiene nada que ver con la esvástica nazi 🤷🏽‍♂️🤷🏽‍♂️🤷🏽‍♂️ #HastaElFinDelMundo — David_GC (@Valve_man) November 13, 2025

Soy yo o estoy viendo una esvástica nazi en la bandera de España ? JAJAJSSJSJ #HastaElFinDelMundo — 1899 Cruyfista (@NxFcbarcelo) November 13, 2025

Alguien me explica que cojones hace esa bandera de España con una swastika pintada en el centro en el bote de Jedet y Andrea? 😐#HastaElFinDelMundo — Маrie 🌊🕊🇺🇦🌻🍉👻🧟‍♀️😈👽🧙🏻‍♀️🎃🧛🏻‍♀️ (@aGirlyLadybug) November 13, 2025

#HastaElFinDelMundo la barca lleva una bandera d España con una esvástica??????? — Raül Márquez (@raultat2s) November 13, 2025

Pues menos mal que lo han aclarado que alguno ya estaba apropiándose de esta bandera surrealista #HastaElFinDelMundo pic.twitter.com/gELHeNGX8g — Mariola (@mariolareche) November 13, 2025

He visto lo que he visto en el barco??? Una bandera de España con una esvástica??? 😳😳#HastaElFinDelMundo — Saluquita37🐞 (@saluquita37) November 13, 2025

Hostia una bandera española con una esvástica #HastaElFinDelMundo — Pablo Coutto | 💜✨ (@PabloCoutto) November 12, 2025