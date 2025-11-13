Muchos espectadores mandan esta queja a TVE por lo ocurrido con el estreno de 'Hasta el fin del mundo'

TVE estrenó este miércoles 'Hasta el fin del mundo', su nueva gran apuesta de entretenimiento. Y lo hizo a lo grande liderando el prime time superando a 'El 1%' en Antena 3 al marcar un gran 14,3% de cuota y 812.000 telespectadores de media.
Un dato de espectadores que sin duda pudo verse menguado por su horario tardío. Y es que si hay algo que han criticado mucho los espectadores es la hora a la que finalizó el nuevo reality presentado por Paula Vázquez.
Cabe resaltar que en esta ocasión, La 1 si cumplió con el horario del comienzo de 'Hasta el fin del mundo' pues el nuevo programa comenzó a las 23:02 adelantando así el final de 'La Revuelta', que suele acabar entre las 23:10 y las 23:15 horas.
No obstante, la duración del programa excedió las tres horas acabando a las 2:14 horas dando paso al post que conduce Paula Vázquez bajo el nombre de 'Más allá del fin del mundo' en el que muestra todo lo que no se ve de los rincones por los que viajan los concursantes.
La audiencia clama contra el horario de 'Hasta el fin del mundo'
De este modo, TVE repite la estrategia de 'MasterChef' con 'Hasta el fin del mundo' provocando un gran malestar entre la audiencia por hacer trasnochar al público. Así, después de que este jueves José Pablo López haya celebrado los datos de audiencia de su nuevo programa producido por Zeppelin TV son muchos los que han solicitado al directivo que tome medidas y recorte la duración del programa.
Algunos incluso van más allá pidiendo a RTVE que sea valiente y cambie los horarios para fomentar la conciliación y adelanten la emisión del 'Telediario 2' y de 'La Revuelta' para que el prime time pueda comenzar sobre las 22:00 horas y acabe siempre sobre las 0:00 horas.
