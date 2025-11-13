Muchos espectadores mandan esta queja a TVE por lo ocurrido con el estreno de 'Hasta el fin del mundo'

TVE estrenó este miércoles 'Hasta el fin del mundo', su nueva gran apuesta de entretenimiento. Y lo hizo a lo grande liderando el prime time superando a 'El 1%' en Antena 3 al marcar un gran 14,3% de cuota y 812.000 telespectadores de media.

Un dato de espectadores que sin duda pudo verse menguado por su horario tardío. Y es que si hay algo que han criticado mucho los espectadores es la hora a la que finalizó el nuevo reality presentado por Paula Vázquez.

Cabe resaltar que en esta ocasión, La 1 si cumplió con el horario del comienzo de 'Hasta el fin del mundo' pues el nuevo programa comenzó a las 23:02 adelantando así el final de 'La Revuelta', que suele acabar entre las 23:10 y las 23:15 horas.

No obstante, la duración del programa excedió las tres horas acabando a las 2:14 horas dando paso al post que conduce Paula Vázquez bajo el nombre de 'Más allá del fin del mundo' en el que muestra todo lo que no se ve de los rincones por los que viajan los concursantes.

La audiencia clama contra el horario de 'Hasta el fin del mundo'

De este modo, TVE repite la estrategia de 'MasterChef' con 'Hasta el fin del mundo' provocando un gran malestar entre la audiencia por hacer trasnochar al público. Así, después de que este jueves José Pablo López haya celebrado los datos de audiencia de su nuevo programa producido por Zeppelin TV son muchos los que han solicitado al directivo que tome medidas y recorte la duración del programa.

Algunos incluso van más allá pidiendo a RTVE que sea valiente y cambie los horarios para fomentar la conciliación y adelanten la emisión del 'Telediario 2' y de 'La Revuelta' para que el prime time pueda comenzar sobre las 22:00 horas y acabe siempre sobre las 0:00 horas.

El programa una maravilla…, espectacular. Pero toca hacer una crítica. No se puede extender un programa hasta la 2,20 horas de la madrugada. Es necesario que alguien comience a racionalizar los horarios de televisión y quien mejor que la televisión pública. Estos formatos… https://t.co/ssLcrPGJzz — Marian Lozano (@marian65x) November 13, 2025

José Pablo, el programa me encantó. Imposible aguantar hasta la madrugada.... https://t.co/C0ZT31J0o4 — IKO (@Iko1986) November 13, 2025

pues lo que se merecen, pero por favor dejemos de normalizar que los programas acaban a las 2 que luego la alarmita suena a las 6 y no hay quien se levante https://t.co/tuVrwLfeJJ — DESQUICIADITA (INDI) (@desquiclada) November 13, 2025

José Pablo, y ya si acortáis su duración y lo hacéis empezar antes, sacaría mucho más.

Que a las 2:30 el programa todavía estuviera emitiéndose es un fastidio para el que madruga 🥴😢 — Javi 🚂 (@javimartc) November 13, 2025

¡Buenos días, José Pablo! Como trabajador de la casa y siempre desde la crítica constructiva, creo que el formato se beneficiaría de emitir solo una etapa por programa para así no terminar tan tarde. El espectador debe sentirse cuidado. ¡Gracias por estas nuevas apuestas! — Antonio G. Arce (@garceasecas) November 13, 2025

José Pablo, el share está muy bien, pero de verdad crees que compensa inflar eso por horas a las que son los programas, acosta de que apenas lo vean 800K espectadores? Por favor, dadle una vuelta a los horarios del prime time, como tv pública debéis ser pioneros. — Miguel. (@miguelahc992) November 13, 2025

Haz algo @Josepablo_ls esos datos y esos horarios son imposibles de compatibilizar y lo sabes.



Un programa de tanta calidad merece que lo tratéis con mimo y respeto. El espectador tmb lo merece. Nos quedamos todos a medias y acabaremos desconectando... 🙏🙏🙏 — laparabolicatv (@laparabolica_tv) November 13, 2025

Como seguidor del formato (he visto todas las ediciones de la BBC), ¡enhorabuena por la adaptación y por el fantástico casting! 👏🏼



Sin embargo, con dos etapas por programa, la emisión se alarga demasiado para el espectador. Si se redujese a etapa por episodio, sería un 10/10! 🙌🏼 — Raúl Bobé (@raulbobe_) November 13, 2025

El programa es una auténtica maravilla!! 😍 pero me gustaría que lo acortarais para hacer más largo el programa en más semanas. Dura demasiado, es como ver dos películas 😵 — David (@DaperS) November 13, 2025

Cierto. Lo voy a seguir pero si sigue acabando a las 2.30 tendré que tirar de RtvePlay. Tienes que liderar el cambio de adelantar las noticias a las 20:30 y comienzo de prime time máximo a las 22:30 — ⚡️ Q u i n o (@JoaquinMrtnz95) November 13, 2025

Deberíais intentar acortar el programa. No es necesario emitir dos etapas, ayer la primera acabó a las 0:50h, está bien terminar a esa hora el programa. Te lo comento como crítica constructiva, enhorabuena por el programa. — Manu🫧 (@Bloowow) November 13, 2025

Hola José Pablo. Felicidades por el programa pero como ya se ha dicho anteriormente : un programa = una etapa. Acostarse después de las 00:30-01:00 no es de recibo para la mayoría de la gente que trabaja. Y si no se puede ver todas las etapas, acabará perdiendo audiencias. — Bruno de Waeghe (@brunodewaeghe) November 13, 2025

Me encantó. Pero es verdad que no aguanto hasta tan tarde y me quedé con ganas de ver la última parte 😔 — Íñigo (@inigojouron) November 13, 2025

No es lógico meter dos etapas por capítulo y que acabe a las 2:30 un miércoles. Os cargáis vosotros solitos los programas. Es normal que la TV convencional tenga las audiencias que tiene. — Alberto Toledo 🏳️‍🌈🌹 (@bertiutoledo) November 13, 2025

#HastaElFinDelMundo está muy bien y es muy entretenido pero que dure 3 horas y media cuando podrían haber cortado a mitad y que el segundo programa fuese la etapa de Ciudad de Panamá a Medellín no lo entenderé — roca 🪨 (@rocachonda) November 12, 2025

Lo único que le falla al programa es el horario. Por lo demás tiene todo lo que se necesita para engancharte #HastaElFinDelMundo — Óscar Repo (@OscarRepo) November 13, 2025