El áspero enganchón entre Kiko Rivera y Lydia Lozano que tensó 'De Viernes': "No te lo perdono"

Una semana después de que '¡De Viernes!' emitiera la entrevista grabada de Santi Acosta a Kiko Rivera, el hijo de Isabel Pantoja se ha sentado en el plató de Telecinco. Lo ha hecho para responder a las preguntas de los colaboradores sobre sus declaraciones, especialmente las que dedicó a su exmujer, Irene Rosales.

Una de las más críticas con la actitud de Kiko Rivera fue Lydia Lozano. A la periodista no le sentó nada bien lo que el Dj dijo de su exmujer y madre de sus hijas. Ahora, siete días después, él ha querido ponerle los puntos sobre las íes: "Con total tranquilidad y respeto a la señora Lydia Lozano es que considero que la gente tiene muy claro que hacer con mi vida, pero no tan claro el qué hacer con la suya".

"Creo que he hablado muy respetuosamente de Irene. Ella es la madre de mis hijos y no he dicho nada que le pueda molestar porque sino se lo hubiera dicho. A mí me interesa lo que diga ella y no lo que piense el resto de personas", le ha dejado claro el hermano de Isa Pi, antes de añadir: "Se me ha dicho que soy poco caballero. A Irene no le ha sentado mal lo que he dicho. He hablado bien de Irene porque se lo merece, porque es una persona de diez, se lo merece. Es una excelente madre y persona, pero sí, me molestaba su presencia y creo que nos pasaba a ambos".

Además, ha explicado que lo más difícil de la ruptura fue la convivencia que mantuvieron una vez la relación estaba rota: "Tenemos que vivir durante varias semanas en la misma casa. Eso fue muy complicado. Fue muy difícil porque tambén teníamos que fingir para que las niñas no lo notaran. Yo creo que es necesario que ellas vean que hay buena relación con su madre, que vean que sus padres se tienen ese respeto y yo creo que es lo más importante".

El tenso encontronazo entre Kiko Rivera y Lydia Lozano

Ante estas palabras de Kiko Rivera, Lydia Lozano no dudó en encararse a él: "Decir que no sientes nada por tu mujer… cuando te separas no dejas de hacer el amor la noche anterior. Pasa un tiempo hasta que tú decides cuando una pareja que lleva 11 años no lo hace. Para mí, cómo ha hablado Irene de vuestra separación, era innecesario decir 'me molestaba su presencia. No me gustaba como para dormir con ella'".

No obstante, la periodista ha querido pedir perdón al hijo de Isabel Pantoja: "Entonces, perdóname". Sin embargo, para sorpresa de la colaboradora, el Dj asegura que no lo piensa hacer. "¿No me perdonas?", le preguntó estupefacta Lydia, antes de dejarle claro que "yo tampoco he hecho nada. Yo comento y opino que si habla así de bien de ti, y después de todo lo que ha pasado donde reconoces que ha sido más madre que mujer… ¿Por qué te molesta mi comentario? Creo que han caído todos los compañeros así".

Ante esto, Kiko Rivera afirma que "ni siquiera me molesta tu comentario, me da exactamente igual. Respeto tu opinión. Pero no me apetece perdonarte". "Me da igual que no me perdones", le responde Lydia Lozano. "¿Entonces?", le espetó el invitado. A lo que la colaboradora le explicó que "si el presentador saca el tema pues yo hablo de ello".

Para zanjar el asunto, Bea Archidona preguntó a Kiko Rivera qué le molesta de los comentarios de Lydia. Él contestó que "me molesta porque parece ser que nunca está contenta con nada. Si digo algo malo no le gusta y si digo que es una excelente mujer pero que no sentía nada pues…".