Desvelados los 8 invitados de 'El Hormiguero' en la semana del 1 al 4 de diciembre contra 'La Revuelta'

Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero'. Como ya es habitual, su presentador Pablo Motos ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa la semana del lunes 1 al jueves 4 de diciembre a partir de las 21:50 horas. Y tras otra semana de competencia esta temporada con David Broncano, el talk show de Antena 3 vuelve a sacar la artillería pesada.

Después de una semana en la que el presentador se reencontró con Álex Márquez, recibió a José Andrés, arrancó oficialmente la Navidad de la mano de David Bisbal y su disco de villancicos y despidió la semana con el nuevo proyecto de Dabiz Muñoz alejado de la cocina, Pablo Motos se prepara para recibir a esta tanda de invitados con los que continuar su particular guerra de audiencias contra 'La Revuelta'.

La semana de entrevistas en 'El Hormiguero' arrancará con la visita de Guillermo Francella y Javier Veiga, que acudirán al espacio de Antena 3 para presentar su nueva película 'Playa de lobos'. El martes queda reservado para Sonsóles Ónega y Verónica Sánchez, que se reencontrarán con Pablo Motos para adelantar todos los detalles de 'Las hijas de la criada', la nueva ficción de Atresplayer.

El miércoles llega el turno de Santiago Segura, Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella, que visitarán una vez más el programa de las hormigas antes del estreno de 'La Navidad en sus manos 2' en Netflix. El jueves, Óscar Casas será el encargado de poner el broche final a la semana de entrevistas presentando su nueva película 'Me has robado el corazón'.

Lunes 1 - Guillermo Francella y Javier Veiga

'El Hormiguero' arrancará una nueva semana de entrevistas con la visita de Guillermo Francella y Javier Veiga, que se encontrarán con Pablo Motos para presentar su nueva película 'Playa de lobos', que llegará a los cines el próximo 5 de diciembre. En el film, dirigido por el propio Veiga, dos desconocidos se encuentran en una playa creando una situación de tensión sin precedentes.

Martes 2 - Sonsóles Ónega y Verónica Sánchez

La presentadora de 'Y ahora Sonsoles' regresará al espacio de Antena 3 el próximo martes para presentar la adaptación televisiva de su novela 'Las hijas de la criada', con la que ganó el Premio Planeta en 2023. Acudirá acompañada con Verónica Sánchez, la protagonista de la nueva ficción de Antena 3 que se estrenará en exclusiva en Atresplayer.

Miércoles 3 - Santiago Segura, Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella

El miércoles queda reservado para Santiago Segura, Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella, que acudirán a 'El Hormiguero' para adelantar todos los detalles de 'La Navidad en sus manos 2', que llegará a Netflix el próximo 5 de diciembre. Se trata de un título navideño que continúa la aventura de Salva, que se ve obligado a salvar las fiestas de nuevo tras su primera vez sustituyendo por accidente a Papá Noel.

Jueves 4 - Óscar Casas

Óscar Casas será el encargado de cerrar la semana de entrevistas el próximo jueves, cuando se reencontrará con Pablo Motos para adelantar todos los detalles de 'Me has robado el corazón', la nueva película que protagoniza y que llegará a los cines el próximo 5 de diciembre.