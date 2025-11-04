César Carballo no se muerde la lengua y sorprende al dar esta sentencia a Vicente Vallés: "Lástima no..."

César Carballo, médico adjunto del servicio de urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, se hizo muy popular durante la pandemia de la covid-19. Se convirtió en una figura recurrente de diversos programas de televisión, a donde acudía para analizar lo que estaba sucediendo y, de paso, cargar contras los políticos.

Desde entonces, ha colaborado en numerosos espacios, como en 'Cuarto Milenio', 'Horizonte', 'La Sexta Noche', 'El programa de Ana Rosa' o 'La Roca'. También ha escrito dos libros: 'Adelante: Solo existe el futuro. Y es nuestro', en el año 2020, y 'Desde la trinchera', un año después. Si algo caracteriza a César Carballo, como puso de manifiesto en sus apariciones televisivas, es no tener pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa.

Y lo ha vuelto a demostrar a la hora de dar su opinión sobre Vicente Vallés. Mientras veía 'Antena 3 Noticias', el doctor Carballo no ha podido evitar elogiar la labor de su presentador. "Da gusto oírle hablar", comienza diciendo el médico en su cuenta de X, junto a una foto del periodista durante el informativo de Antena 3.

César Carballo elogia a Vicente Vallés: "Da gusto oírle"

"Atiza a todos, a todos sin distinción, y es la voz de muchos españoles que estamos hartos de políticos incompetentes, ineptos, sinvergüenzas y chupópteros. Lástima no tener más periodistas de este tipo en nuestros medios", sentencia César Carballo, manifestando así su predilección por Vicente Vallés.

Da gusto oírle hablar, atiza a todos, a todos sin distinción, y es la voz de muchos españoles que estamos hartos de políticos incompetentes, ineptos, sinvergüenzas y chupópteros. Lástima no tener más periodistas de este tipo en nuestros medios. pic.twitter.com/NnPLq3BHP5 — Cesar Carballo (@ccarballo50) November 3, 2025

Aunque el mediático doctor alaba el hecho de que el periodista "atice a todos" los políticos por igual, lo cierto es que el presentador se ha convertido en uno de los principales azotes del Gobierno de coalición en general, y de Pedro Sánchez en particular. Si bien también se mostró muy duro con Carlos Mazón tras su presencia en el homenaje a las víctimas de la DANA, el pasado miércoles 29 de octubre.

Según Vicente Vallés, el ya expresidente de la Generalitat Valenciana fue "el más señalado" en un "día de emociones a flor de piel". Ya que, "un año después, el sufrimiento no es sólo un recuerdo y se ha evidenciado dentro y fuera", dijo, haciendo referencia a los insultos que recibió el político antes y después del homenaje. En su opinión, Mazón no afrontó "un mínimo, sólo un mínimo, reconocimiento de responsabilidad al decir que 'hubo cosas que se pudieron hacer mejor'".