Pedro Piqueras no se corta en decir lo que verdaderamente piensa de Vicente Vallés: "No somos iguales"

Hace casi dos años, el 21 de diciembre de 2023, Pedro Piqueras decía adiós a 'Informativos Telecinco' tras una extensa trayectoria televisiva. En aquel momento, aseguró que quería disfrutar de su jubilación tras una vida dedicada en cuerpo y alma al periodismo, pero poco le ha durado.

Ahora, casi dos años después de retirarse, Pedro Piqueras ha vuelto a la pequeña pantalla. Lo ha hecho como colaborador en el programa 'Mañaneros 360', presentado en La 1 de TVE por Javier Ruiz, donde opina sobre diversos temas de actualidad. Una nueva faceta con la que él está encantado: "Vuelvo ocasionalmente a la televisión. Cuando leí que había fichado o que tengo contrato… Nada de eso es verdad. Estoy colaborando con Javier Ruiz en 'Mañaneros'", ha explicado ante los micrófonos de Gtres.

Aunque deja claro que "no echaba de menos la tele, pero un día me entrevistó, la cosa no resultó mal del todo. Quería dejar los informativos. La televisión un poco también. Creo que hay cosas más importantes en la vida cuando llegas a los 70". Además, está muy contento de estar en TVE, donde se siente más libre: "Allí te permiten hablar de lo que quieras y en el tono. Las cosas poco a poco mejor".

Pedro Piqueras sorprende con sus palabras sobre Vicente Vallés

Ahora que ya no tiene que competir contra ellos, Pedro Piqueras ha dado su opinión sobre los presentadores que un día fueron rivales de informativos: "Veo fundamentalmente a Carlos Franganillo, la verdad". Sobre su sucesor en 'Informativos Telecinco' reconoce que "es amigo mío. Carlos es una persona equilibrada, pero compite con Pepa Bueno y con Vicente Vallés, que es amigo mío".

De esta forma, el periodista castellano-manchego ha querido zanjar los rumores que apuntaban a una mala relación entre él y el presentador de 'Antena 3 Noticias', con el que competía en franja horaria. "Alguna vez alguien intenta pincharme con él. No somos iguales, pero es amigo y un magnífico periodista. Cada uno tiene derecho a opinar lo que quiera. Nos juntamos a cenar y son dos personas maravillosas", sentencia.

En declaraciones a Europa Press hace unos días, Pedro Piqueras confesaba que "no echo de menos la tele. Echo de menos a la gente, mucha además, me acuerdo de ellos y voy a Telecinco a veces a verlos y comemos allí. Pero yo creo que ya he hecho demasiado trabajo, he hecho 51 años de trabajo". Eso sí, como todo buen periodista, una de sus pasiones sigue siendo informarse, aunque ya sin la presión de estar al día de todo cuanto pasa en el mundo.

Si hay algo que enerva a Pedro Piqueras es la mentira, como así ha reconocido él mismo a la cita agencia: "Me agita que la mentira esté superando a la verdad en la credibilidad de la gente. Me parece terrible y espero que haya un poco de cordura y que no nos dejemos llevar por cosas que son falsas o con intención de algo. Me agita el pensar que nos estamos entregando a un autoritarismo general global en el mundo sin que nadie diga nada. Me enerva un poquito".