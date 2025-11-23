Álvaro Morte desvela un sorprendente secreto del rodaje de 'Anatomía de un instante' y el papel clave de Carlos Latre

El pasado jueves 20 de noviembre coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte de Franco, Movistar Plus+ estrenó 'Anatomía de un instante', su nueva miniserie basada en la novela de Javier Cercas y que narra uno de los acontecimientos históricos más relevantes de nuestra historia reciente: el 23-F. En ella, Álvaro Morte se mete en la piel de Adolfo Suárez.

De esta manera, tras haber triunfado mundialmente con su papel de El Profesor en 'La casa de papel' y de haber participado recientemente en 'Dos tumbas' de Netflix, Álvaro Morte cambia completamente de registro en la nueva producción de Movistar Plus+ dirigida por Alberto Rodríguez ('La Peste').

Con 'Anatomía de un instante', Álvaro Morte se convierte en una de la figuras más importantes de nuestro país pues se mete en el primer presidente de democracia tras la muerte de Franco. Y lo hace de forma magistral con una caracterización que hace que no sepas que se trata de él.

El actor ha querido compartir todos los secretos de la preparación para dar vida a alguien como Adolfo Suárez. "Esto es de goma absoluta, intento llevarlo con la mayor dignidad posible", reconoce el actor sobre todo lo que lleva en la cara para que no se le reconozca.

"He intentado trabajar en la gestualidad, en la forma de hablar, como coloca la voz. Él por ejemplo sufría mucho de dolores de muelas. Abría muy poco la boca. Y para hablar habla como si estuviera lanzando besitos", explica Morte en un vídeo que ha compartido la plataforma en su cuenta de "X".

"Él tenía los labios más finos. Yo hago un gesto como que aprieto la boca para tener un poco la expresión. Él no señala así, señala como haciendo así con los dedos", prosigue contando Álvaro Morte sobre cómo se ha preparado para dar vida al que fuera presidente del Gobierno.

La asesoría de Carlos Latre para la imitación de Álvaro Morte a Adolfo Suárez

Asimismo, Álvaro Morte confiesa que no dudó en pedir ayuda a uno de los mejores imitadores de nuestro país, Carlos Latre. "Ha habido muchísimo trabajo de estar horas y horas mirando el personaje. Y luego hubo un día que me llamó Eduard y me dice me ha contactado Carlos Latre, estuve un par de días con él y me ayudó mucho para limpiar aquello que yo quería", aseveraba sobre el papel clave del imitador para su preparación.

En ese sentido, Álvaro Morte ha querido defender el gran trabajo del equipo de maquillaje y peluquería, de efectos especiales y de caracterización así como de vestuario. "El 90% del trabajo de Suárez es ellos, yo he hecho muy poquito", destaca. "En definitiva lo que he querido es no hacer una imitación sino quedarme con el espíritu", sentencia.