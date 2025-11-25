Acaba de llegar al catálogo de Netflix y ya se posiciona como la película más vista de la plataforma

Uno de los estrenos más destacados de las últimas fechas en Netflix ha sido 'Frankenstein', la nueva adaptación del clásico literario de Mary Shelley. Esta vez, con el indistinguible sello de Guillermo del Toro. Se trata de uno de esos largometrajes que ya suenan con fuerza para los grandes premios de la temporada.

En sus primeras semanas disponible, ha ocupado el TOP 1 en la categoría de películas más vistas en nuestro país, generando un sinfín de reacciones y consenso en el veredicto. "Rompió todas mis expectativas", "la delicadeza y la belleza con la que Guillermo del Toro trata el film es sublime", "una obra de arte de verdad", "Guillermo del Toro es el mejor director que hay para películas góticas", "es abrumadora", "emocionado y desarmado", "un viaje precioso y cruel a la vez", "está película tiene un mensaje muy potente", "visualmente deslumbrante" o "una de las mejores películas del 2025" fueron algunos de los comentarios más reseñables.

Sin embargo, Netflix ha incorporado a su catálogo desde este pasado viernes, 21 de noviembre, la taquillera 'Ocho apellidos marroquís', la tercera parte de la saga con un elenco renovado: Elena Irureta, Michelle Jenner y Julián López al frente. Y esta comedia ha logrado situarse en el primer puesto y desbancar a 'Frankenstein', que actualmente ocupa la posición cinco por detrás de 'El encanto del champán', 'One shot' y 'Ladrones con clase'.

Hay que recordar que 'Ocho apellidos marroquís', cinta de Telecinco Cinema, fue la segunda película española más vista de 2023, solo superada por 'Campeonex', la secuela de la exitosa 'Campeones'. En concreto, obtuvo una recaudación de casi 10 millones de euros con más de un millón de espectadores en salas.

Dos años después de su estreno en cines y tan solo unos meses después de que Telecinco estrenara 'Ocho apellidos marroquís' en abierto en televisión, ahora la película dirigida por Álvaro Fernández Armero ha aterrizado a Netflix. Cabe señalar que estuvo hasta hace poco disponible en Movistar Plus+ durante un tiempo limitado. No obstante, sus suscriptores habían dejado de poder verla gratis y tan solo podían comprarla o alquilarla hasta ayer. A partir de ahora quién desee ver el largometraje en el que también aparecen María Ramos, Antonio Resines, Hamza Zaidi o Joaquín Núñez, entre otros, podrá disfrutarla en el gigante del streaming de forma gratuita.

Sinopsis y tráiler oficial de 'Ocho apellidos marroquís'

Carmen (Elena Irureta) quiere cumplir la última voluntad de José María, su marido y patriarca de la familia: recuperar el 'Sardinete', el primer barco pesquero de su flota, que se encuentra anclado en un puerto marroquí. En su viaje de Cantabria a Marruecos, la acompañarán su hija Begoña (Michelle Jenner) y el ex de esta, Guillermo (Julián López), desesperado por recuperar su amor. Entre choques culturales, descubrirán además el gran secreto de José María.



