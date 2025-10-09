Una invitada de Sonsoles Ónega se planta y se quita el pinganillo tras lo que pasa con Isabel Rábago

Momento de gran tensión el que se ha vivido este jueves en 'Y ahora Sonsoles' cuando una invitada que estaba por conexión decidía quitarse el pinganillo y abandonar el directo tras un comentario de Isabel Rábago que no le hacía ninguna gracia.

Todo comenzaba cuando Sonsoles Ónega conectaba con su reportero Carlos García López para que hablara con Soledad, vecina de Flor Aguilar, la viuda de José Luis López Vázquez, que ha cargado duramente contra ella y la acusa de no paga el alquiler.

"Nadie quiere saber nada de ella, los vecinos están hartos", asegura Soledad sobre Flor Aguilar. Además, la mujer confiesa que la que fuera mujer de José Luis López Vázquez va siempre "destartalada" y que incluso en un bar cercano le prohíben su entrada por las deudas que tiene.

Nada más escucharla, Sonsoles Ónega cuestionaba el testimonio de la mujer. "Pero no da el aspecto de ir mal cuidada por dios, las cosas como son Sonsoles", defendía la presentadora de 'Y ahora Sonsoles'. "Las imágenes no muestran a una mujer descuidada en absoluto", apostillaba Paloma García-Pelayo antes de preguntar si había tenido algún problema personal con Flor Aguilar. "Ayer vuestro compañero tuvo suerte de que iba mejor arreglada", se justificaba la mujer antes de que fuera Isabel Rábago la que saltara como un resorte.

"Pero Soledad, yo estoy viendo ahora mismo a Soledad que es una señora que ha salido no muy arreglada tampoco", soltaba Isabel Rábago. "Yo estoy en mi casa si te parece...", le replicaba la mujer. "Mira te dejo. No, no, te voy a dejar", añadía la mujer quitándose el pinganillo y abandonando la conexión con el reportero de 'Y ahora Sonsoles' yendo detrás de ella.

Todo mientras se generaba un revuelo en el plató de 'Y ahora Sonsoles'. "Rábago hoy no cobra", se escuchaba decir a José Manuel Parada. "Rábago no puedes hacer esto porque ninguna vecina va a atender a este programa ya", apostillaba el colaborador. Por su lado, el reportero trataba de pedirle a Soledad que volviera para seguir con la conexión.

"Yo he bajado de mi casa con todo mi corazón para atenderte a ti y que me lo agradezca así pues no, lo siento pero no", se quejaba Soledad. "No la voy a escuchar", se negaba a hablar con la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' aunque finalmente accedía a hablar con la periodista. "Lo siento pero no, no necesito disculpas", concluía. "Soledad eso no se hace, qué carácter", reaccionaba Isabel Rábago en plató.