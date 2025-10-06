TVE anuncia a todos los participantes del Benidorm Fest 2026 y confirma su inminente fecha

La cuenta atrás para el Benidorm Fest 2026 ya ha empezado. Tras el cierre de la convocatoria de recepción de candidaturas el pasado 24 de septiembre, TVE ya tiene todo listo para dar a conocer a los participantes de la que será la quinta edición del certamen.

Así, según han confirmado este lunes en la presentación de la canción con la que Gonzalo Pinillos representará a España en Eurovisión Junior 2025, el anuncio de los concursantes que participarán en el Benidorm Fest 2026 se producirá este jueves 9 de octubre a las 16:30 horas.

Era María Eizaguirre, la directora de Comunicación y Participación de RTVE, la que revelaba que se dará a conocer a los 16 participantes, en caso de no ampliarse el número, durante una presentación en los estudios de TVE en Prado del Rey.

Por otro lado, César Vallejo, el jefe de la delegación española de Eurovisión, revelaba este pasado fin de semana que las canciones del Benidorm Fest 2026 se publicarán el 18 de diciembre, unos días antes de Navidad como ha sido habitual los años anteriores.

Cabe recordar que TVE ha decidido no acudir a Eurovisión 2026 ni emitir el certamen si Israel se mantiene en el concurso siguiendo los pasos de otros países como Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda. Ahora la UER ha decidido adelantar a noviembre la votación sobre si Israel participa en Eurovisión 2026 o si es excluido del certamen como pasó con Rusia tras la invasión de Ucrania.

Cerca de 900 canciones se han presentado al Benidorm Fest 2026

Cabe recordar que RTVE ha recibido este año 870 canciones a lo largo de los 111 días que ha durado el proceso abierto por la Corporación, 32 días menos que en la edición anterior. De esos 870 temas, casi 350 se han recibido en las últimas 24 horas.

Tras cerrar el proceso de recepción de canciones, se elegirán las 16 mejores propuestas, que podrían ampliarse hasta un máximo de 20, conforme establecen las bases del Benidorm Fest 2026, en caso de que las candidaturas tengan un alto nivel de calidad musical.

Las semifinales del festival tendrán lugar los días 10 y 12 de febrero y la gran final será el 14 de febrero.