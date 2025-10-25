Si te gustan las series de misterio a lo 'Sherlock Holmes' llega a España la ficción más vista en Reino Unido

Ha sido la serie más vista en Reino Unido en esta temporada y ahora llega a nuestro país de la mano de Filmin. La serie de detectives 'Bookish' ha llegado a la plataforma con sus tres primeros episodios y los otros tres capítulos se podrán ver el martes 28 de octubre.

Se trata de una serie de misterio al más puro estilo Sherlock Holmes. Tanto es así que está escrita, dirigida y protagonizada por Mark Gatiss, el co-creador, co-escritor y actor de la aclamada serie de la BBC "Sherlock", conocido también por su aparición en blockbusters como "Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos".

La serie se estructura en tres partes, cada una con un crimen nuevo que resolver, que se desarrollan cada dos capítulos. Acompañan a Gatiss en el reparto Polly Walker ("Bridgerton", "Roma") y Connor Finch ("Everything I Know About Love").

"Bookish" es ya considerada como una de las series del año en Reino Unido. Alcanzó los 270.000 espectadores en su estreno, superando significativamente los 50.000 espectadores de media de la cadena que la emitió, U&Alibi, un canal de pago especializado en dramas criminales. La cadena renovó la serie por una segunda temporada dos meses antes de su estreno, algo poco habitual y que demuestra su gran confianza en el potencial creativo de la serie.

Él no es solo un librero londinense.



Del creador de “Sherlock”, llega “Bookish”: la historia de Gabriel Book, un antiguo espía militar reconvertido en un excéntrico detective.



Fue la serie más vista en Reino Unido y ahora, la primera parte ya está disponible en Filmin. pic.twitter.com/FRfbdIj2Pg — Filmin (@Filmin) October 21, 2025

¿De qué va 'Bookish', la serie que llega a Filmin?

En el Londres de 1946, hay una librería que lleva el nombre de su excéntrico propietario: Book. Antiguo espía militar reconvertido en detective poco convencional, Gabriel Book (Mark Gatiss) disfruta ayudando a la policía a resolver sus casos más complejos. Cuando Jack, un joven con un pasado como exconvicto, es enviado a trabajar a la librería, no tarda en sospechar que su llegada no fue en absoluto casual. ¿Podría estar su pasado irremediablemente entrelazado?