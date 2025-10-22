Se rescata una imagen de Pepa Bueno en TVE de hace 24 años que muchos espectadores tenían olvidada

Las clases de la Academia continúan en Prime Video e incluso pasaron una larga temporada en Telecinco, pero la magia de 'Operación Triunfo' nació en Televisión Española. Y este miércoles 22 de octubre, cuando se cumplen 24 años del estreno del formato en La 1, RTVE ha recuperado la presentación oficial del formato a los espectadores, que corrió a cargo de Pepa Bueno a través de un reportaje en el programa 'Gente'.

"Esta noche no es una noche cualquiera en Televisión Española, esta noche comienza un programa concurso muy especial porque de él saldrá el representante de España en el festival de Eurovisión", adelantó la ahora presentadora del 'Telediario 2' horas antes de que los espectadores conociesen a Chenoa, Rosa López, David Bustamante y el resto de triunfitos que desataron el fenómeno de dimensiones que pocos podían anticipar.

Así fue la presentación de 'Operación Triunfo' en 'Gente', el programa de Pepa Bueno en TVE hace 24 años

La cuenta oficial del Archivo de TVE ha recuperado este miércoles, con motivo de la fecha señalada, este reportaje en el que la reportera de 'Gente', Valeria Milara, se adentra en la Academia de 'Operación Triunfo' para descubrir la dinámica del concurso de la mano de su presentador original, Carlos Lozano. "Más de 5000 personas se han presentado a las pruebas, pero solo estos 16 jóvenes han sido los elegidos", comienza explicando la periodista.

Así como si nada, se cumple hoy el 24 aniversario del estreno de ‘Operación Triunfo’. Así te lo presentaban Pepa Buena en ‘Gente’ y Carlos Lozano desde el plató de aquel ya mítico #OT1 👉 https://t.co/Q83aqs1yF9 #FelizMiércoles #BuenosDías #22Octubre pic.twitter.com/Z9EIehSaTv — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) October 22, 2025

Y es que, al contrario que en el resto de ediciones del formato, ninguno de los jóvenes talentos tuvo que jugarse su entrada en el concurso durante la gala 0, dejando el plantel de estudiantes de la academia completo en el casting final. "Para mí son muy afortunados, porque ya quisiera yo y mucha gente que nos den la oportunidad de crear una carrera musical como les vamos a dar", adelantaba el presentador desde la sala de ensayo de la Academia.

"Es una Academia donde se les va a enseñar a comportarse artísticamente, se va a preparar la voz, se van a hacer terapias de grupo. Vamos a hacerles verdaderos artistas, para que tengan una carrera definitiva en nuestro país", aseguraba Carlos Lozano lanzando un vaticinio que se cumplió en la mayoría de los concursantes de aquella famosa primera edición del talent.

De ella salieron artistas como Natalia, David Bisbal, David Bustamante, Rosa López, Chenoa, Gisela Lladó o Verónica Romero, que han continuado su carrera musical tras su paso por 'Operación Triunfo' a lo largo de las décadas además de participar en distintos proyectos televisivos. Y el reportaje de 'Gente' mostraba también las instalaciones de la Academia original del concurso durante su etapa en TVE y Telecinco, con habitaciones y salas de ensayo mucho más amplias que la que habitan desde 2017.