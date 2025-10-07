¿Quién es el invitado que visita 'La Revuelta' de David Broncano hoy, martes 7 de octubre?

Tras arrancar la semana de entrevistas con la visita de J.A Bayona, 'La Revuelta' regresa este martes con más sorpresas. El director de cine acudió por primera vez al espacio de David Broncano este lunes para presentar su nueva película 'Vieja loca' y terminó contestando a las preguntas clásicas del programa junto a su hermano gemelo.

La primera aparición del cineasta en el espacio de La 1 se tradujo en un 13.8% de share y 1.631.000 espectadores, quedándose a escasas décimas del 14% de cuota de pantalla que logró firmar 'El Hormiguero' este martes con la visita de Duki, que reunió a 1.656.000 espectadores. Por su parte, la última hora de 'Supervivientes All Stars' el Telecinco consiguió un 8.5% de hsare y 986.000 seguidores.

Maria Pérez, la invitada de David Broncano de este martes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy, martes 7 de octubre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá por primera vez a Jeremy Allen White, que acudirá al espacio de Antena 3 como sustituto de última hora tras la lesión de Marc Márquez en Indonesia que ha obligado al piloto a cancelar su reencuentro con Pablo Motos. Por su parte, David Broncano recibirá a María Pérez.

🥇🥇 DOBLETE HISTÓRICO @garciaperezmari es la primera mujer que firma un doblete de oro en las mismas pruebas en dos ediciones consecutivas de un Mundial. Solo Carl Lewis, Usain Bolt y Mo Farah lo habían conseguido antes. Casi nada. #LaRevuelta pic.twitter.com/vdH011eUmw — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 7, 2025

La campeona olímpica se reencuentra con el humorista este lunes para hacer un repaso de su prolífica carrera que arrancó con tan solo 11 años, cuando comenzó a competir en marcha atlética. Visita por primera vez el espacio de La 1 tras obtener su cuarto título como campeona del mundo de marcha, convirtiéndose así en la cuarta persona en el mundo en conseguir dos medallas de oro en dos ediciones consecutivas.

Entre sus logros más destacados, la invitada de David Broncano, que ya acudió hace años a 'La Resistencia', se encuentra su diploma olímpico con el cuarto puesto en los Juegos Olímpicos de Tokyo en 2020, así como la plata en 20km y el oro en relevo mixto que consiguió en la edición de París en 2024. A su vez, aún mantiene el récord en España de los 20km marcha desde el año 2018.

Eva Soriano y Aníbal Gómez, los segundos invitados

La humorista estrenará próximamente 'Cuánto, cuánto, cuánto' en el prime time de La 1, y su reencuentro con el humorista es la excusa perfecta para adelantar todos los detalles sobre este nuevo game show que presentará junto a Aníbal Gómez. Se trata de un nuevo formato producido por RTVE, El Terrat y Encofrados Encofrasa, la productora encargada de 'La Revuelta'.