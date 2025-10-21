¿Quién es el invitado que visita 'La Revuelta' de David Broncano hoy, martes 21 de octubre?

Tras arrancar la semana arrasando en espectadores gracias a la visita de Gabriel Rufián, 'La Revuelta' regresa este martes con más sorpresas. Semanas después de bromear con la posible visita del político al espacio de TVE, David Broncano recibió por sorpresa al líder de Esquerra Republicana este lunes para charlas sobre todo tipo de asuntos, así como Javián de 'Operación Triunfo 1'.

La visita del cantante y el político al espacio de La 1 se tradujo en un 14.4% de share y 1.760.000 espectadores, superando así por segunda vez en la temporada a 'El Hormiguero', que consiguió firmar un 14% de share y 1.686.000 espectadores, quedándose a pocas décimas de conseguir otra victoria contra el humorista. Por su parte, la última hora de 'Supervivientes All Stars' anotó un 8% en la franja con 955.000 seguidores.

Michelle Jenner, la invitada de David Broncano de este martes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy, martes 21 de octubre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más al grupo Taburete, que regresará al espacio de Antena 3 para presentar su sexto álbum de estudio, que llegará el próximo 28 de noviembre bajo el título de 'El perro que fuma, ve la luz'. Por su parte, David Broncano recibirá por primera vez a Michelle Jenner.

Meses después de su último encuentro con el humorista el pasado marzo, la actriz acudirá al espacio de TVE para adelantar todos los detalles sobre 'Dime tu nombre' la nueva miniserie de terror que protagoniza en Amazon Prime Video y que llegará a la plataforma el próximo 31 de octubre en plena celebración de Halloween.

Ambientada en 1997, la ficción se centra en los sucesos sobrenaturales que ocurren en un pueblo español llamado Río Blanco, un municipio de freseros qu recibe a temporeros marroquís y que parece estar amenazado por un mal ancestral. La invitada de David Broncano comparte pantalla en este thriller con actores como Darío Grandinetti y Younes Bouab entre otros.