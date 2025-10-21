'La Revuelta' anuncia los invitados de toda esta semana en TVE con Fito Cabrales y una estrella internacional

Tras romper la principal regla del programa por primera vez en su historia hace semanss, David Broncano ha vuelto a desvelar este lunes el listado de invitados que 'La Revuelta' recibirá esta semana, del lunes 20 al jueves 23 de octubre. Así, el competidor de 'El Hormiguero' continúa probando fórmulas con las que arrebatar el liderazgo a Pablo Motos como ocurrió durante su primera temporada.

Tras la visita de Javián de 'Operación Triunfo 1' y Gabriel Rufián en la entrega de este lunes, el humorista ha querido recuperar la estrategia de adelantar el plantel de invitados de la semana como hizo a principios de mes. Aún así, ha querido mantener el misterio de algunos de los días combinándolo con su habitual sentido del humor.

Los invitados de 'La Revuelta' del martes al jueves

Según ha adelantado David Broncano en el tramo final de 'La Revuelta', la actriz Michelle Jenner será la próxima en pasar por el sofá de invitados del programa este martes, y lo hará para presentar 'Dime tu nombre', la nueva serie que protagoniza en Amazon Prime Video junto a Darío Grandinetti, Raúl Arévalo y Younes Bouab.

El miércoles queda reservado para Fito de Fito y los Fitipaldis, que pondrá la nota musical a la semana para presentar su nuevo álbum de estudio 'El monte de los aullidos'. Así, el cantante se reencontrará con el presentador varios años después de su última visita a 'La Resistencia', siendo esta su primera visita al espacio de TVE.

Pero el conductor de 'La Revuelta' no ha querido desvelar el cartel al completo, dejando el invitado del jueves en completo misterio con tan solo una pista: "una actriz española de mucho éxito y una estrella internacional". Por lo que habrá que esperar para conocer la doble entrevista de alto nivel que el humorista tiene preparada para despedir la semana.