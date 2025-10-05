Polémica en 'Bailando con las Estrellas' por ser un "Sálvame Deluxe": Rebelión contra Valeria Mazza, peleas y acusación de favoritismo

'Bailando con las Estrellas' tuvo varias polémicas en su cuarta gala en Telecinco: desde las peleas entre parejas y el tenso desencuentro de Matías Roure con Valeria Mazza por entrometerse en su vida privada, algo que Nona Sobo comparó con un "Sálvame Deluxe", a las voces que señalan favoritismo y sobrevaloración hacia Bárbara Rey por parte del jurado del programa.

La participación de Matías Roure se ha visto relegada por el supuesto feeling que algunos observan con su maestra de baile, Sara Orriols. Por esa química se interesó la presentadora, quien no dudó en preguntarles directamente sobre ello en la gala pasada.

Sin embargo, el concursante argentino se molestó; sobre todo cuando Valeria Mazza le preguntó directamente si estaba enamorado de Sara. Una pregunta que no sentó nada bien ni a Matías ni a la propia bailarina. "La pregunta de Valeria fue heavy, podría haber sido un poco más sutil", comentó Orriols en los totales.

"¿Qué tan enamorado estás? Yo quiero saber que pasa después de la pista", cuestionó exactamente Valeria. "Eso se llama intimidad", le replicó cortante Matías Roure en el momento. Aunque fue también en los totales donde se deslenguó contra la copresentadora de 'Bailando con las Estrellas'.

Matías Roure cuestiona la moral de Valeria Mazza, copresentadora de 'Bailando con las Estrellas'

"Esa noche a Valeria no le funcionaban los frenos. No supo frenar y hay temas en los que tienes que saber frenar. Tienes que tener moral y frenar", sentención en cámara Matías sobre Mazza y su comprometedora pregunta. Tras ver la afilada opinión del argentino, Valeria le respondió con ironía: "Bueno, bueno, bueno. Te queda muy bien ponerte serio. Estabas muy guapo". A lo que el concursante soltó con retranca: "Hoy estás más tranquila... No sé si meditaste".

En ese sentido, Valeria Mazza quiso conocer qué fue lo que le enojó exactamente. Y Matías Roure contestó tajante: "Es que queremos bailar", clamó, dejando claro que el baile es lo único que le importaba y que no había necesidad de convertir su paso por 'Bailando con las Estrellas' en un dating show.

No obstante, lo cierto es que le relación tan estrecha de Matías y Sara parece ser la comidilla de muchos compañeros, no solo de los presentadores. Algunos incluso creen que la pareja utiliza esa presunta química como estrategia para obtener el favor del público en las votaciones.

Nerea Rodríguez alza la voz: "Vale ya de hablar de la vida privada de la gente, por favor. Qué ansiedad"

Pero a mitad de la noche, Nerea Rodríguez rompió una lanza por Matías Roure y su bailarina y alzó la voz contra lo que estaba pasando anoche en 'Bailando con las Estrellas': "Yo pienso que cada uno cuente lo que le dé la gana, ¿no? Y además, estas cosas se pagan en exclusivas. Que les paguen si ellos quieren hablar. Vale ya de hablar de la vida privada de la gente, por favor. Qué ansiedad".

Poco después, cuando le llegó el turno a Nona Sobo y a Max, cuya relación se ha resentido esta semana por el estrés, dando lugar a mucha tensión entre ellos, la actriz agarró el micro y, ante Valeria Mazza, no se cortó en decir claramente lo que pensaba de la gala. "Hoy esto ha parecido 'Sálvame Deluxe'", verbalizó sin tapujos. Y es que 'Bailando con las Estrellas' puso más el foco en los chismes, polémicas y disputas detrás de la pista que en lo verdaderamente importante: el baile.

También se abordó el mal rollo que se ha declarado entre Manu Tenorio y su maestra María Monedero. La relación de la pareja de baile está en un punto crítico después de que durante la anterior gala los jurados volviesen a penalizar que el sevillano canta durante las actuaciones; algo que no debería hacer bajo ningún concepto. Un consejo que su maestra ya le había recalcado en varias ocasiones, y que él, además de no tomarlo en cuenta, ha sentido como un ataque.

Por si no fuera suficiente, salieron a la luz acusaciones de favoritismo sobre Bárbara Rey. "Piensan qué estás sobrevalorada y que hay un favoritismo", reveló Valeria Mazza. La vedette se interesó en saber quién le había señalado de esa manera, pero la conductora evitó dar nombres: "Más de uno, es lo único que te voy a decir".

A juzgar por su expresivo rostro, no digirió nada bien estas críticas de sus compañeros y dio la réplica: "Yo considero que no, pero si ellos consideran que es así, pues debe ser que... bueno, será por la edad". Así es como justificó que pudiera existir un trato de favor en las calificaciones del jurado.