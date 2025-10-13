Ni 'El refugio atómico' ni 'Ángela': La serie española de Netflix que ya es la más vista en Argentina y Uruguay

Netflix ha logrado con una serie española llamar la atención de varios países en todo el mundo. Estamos hablando de 'Animal', la serie de comedia protagonizada por Luis Zahera y Lucía Caraballo cuyos 9 capítulos se estrenaron el pasado 3 de octubre y que ya es considerada como la mejor serie de 2025 en la plataforma de streaming, según el público y la crítica.

La producción grabada en Galicia nos desplaza hasta la España rural con la historia de Antón (Luis Zahera), un amargado veterinario cuyo mundo se desmorona tras arruinarse en medio de la crisis de las granjas gallegas, y que se ve forzado a dar un giro en su vida empezando a trabajar en Kawanda, una tienda-boutique de mascotas dirigida por su sobrina Uxía (Lucía Caraballo). El elenco de 'Animal' cuenta también en su reparto con Carmen Ruiz, Antonio Durán 'Morris', Sergio Abelaira, Darío Loureiro, Adrián Viador, Raquel Nogueira, Fer Fraga y Nuno Gallego.

Además de ser la ficción número uno para la audiencia en España, en el ranking de series más vistas en Netflix, 'Animal' está logrando expandir su éxito fuera de nuestras fronteras a gran velocidad. La ficción producida por Alea Media ('Entrevías', 'Patria') se está convirtiendo en un éxito inesperado a nivel global, superando ya al fenómeno de 'Ángela' en varios países, y sobre todo a la que estaba llamada a ser la gran baza de la temporada, 'El refugio atómico', que ocupa la tercera posición en nuestro país actualmente y cuyos resultados no están siendo los esperados.

Los datos de audiencia de 'Animal' en la última semana hablan por sí solos y podemos constatar que nos encontramos ante la gran revelación de una ficción española en todo el año. Si nos detenemos en los últimos registros de las series de habla no inglesa en Netflix, la segunda serie más vista sigue siendo 'Ángela', con 5.600.000 visualizaciones, solo por detrás de 'Alice in Borderland 3'.

Pero en apenas una semana, 'Animal' se ha colado en el ranking de 10 series más vistas de la plataforma, y ya ocupa el séptimo puesto a nivel mundial, con 2.900.000 reproducciones y 12.100.000 de horas vistas. Pero lo más sorprendente, es que además de en España la ficción de Luis Zahera es ya la más vista en otros dos países más: Argentina y Uruguay, y se sitúa ya en el top 10 en hasta 16 países.