Los pueblos de Galicia donde está grabada 'Animal', la nueva serie de Netflix con Luis Zahera

por El Televisero

'Animal' es la serie revelación del año en Netflix, con Luis Zahera regresando a su Santiago de Compostela natal, en una comedia que se ha rodado íntegramente en varias localidades de la provincia de A Coruña

Luis Zahera y Lucía Caraballo, protagonistas de 'Animal' | Netflix España

Netflix ha sorprendido con su último gran pelotazo en ficción española: 'Animal', una nueva serie protagonizada por Luis Zahera ('As bestas', 'Entrevías') y Lucía Caraballo ('No me gusta conducir') y producida por Alea Media (productora de 'Entrevías' y 'Patria'). Esta comedia a la gallega y amor animal llegó a la plataforma el pasado 3 de octubre y la crítica y el público coinciden en considerarla como la mejor serie del año en la plataforma de streaming.

'Animal' nos desplaza hasta la España rural con la historia de Antón (Luis Zahera), un amargado veterinario gallego cuyo mundo se desmorona tras arruinarse en medio de la crisis de las granjas gallegas, y que se ve forzado a dar un giro de 180 grados en su vida para ganar dinero. Para ello empezará a trabajar en Kawanda, una tienda-boutique de mascotas dirigida por su sobrina Uxía (Lucía Caraballo), con quien tendrá que aprender a adaptarse a un entorno urbano muy diferente al de su vida de campo, entre vacas y ovejas.

La producción también cuenta en su reparto de actores y actrices con Carmen Ruiz ('Amar en tiempos revueltos') y Antonio Durán 'Morris' ('Fariña') en los papeles de Sabela y Vicente Andrade. Además completan el elenco Sergio Abelaira ('La Fortuna'), Darío Loureiro ('Rapa'), Adrián Viador ('Vivir sin permiso'), Raquel Nogueira ('Los años nuevos'), Fer Fraga ('30 monedas') y Nuno Gallego ('Olympo').

Pero si hay algo que cobra un especial protagonismo en esta serie son sus espectaculares localizaciones. Rodada íntegramente en Galicia, 'Animal' tiene como epicentro rural el ficticio pueblo de Topomorto, recreado a partir de diversas localizaciones en varios pueblos de A Coruña como Dioño, A Calle, Pontemaceira, Parroquia, Teo y Vedra, así como la ciudad de Santiago de Compostela.

Entre los municipios de A Coruña donde se ha grabado, nos encontramos con Pazo Dioño, situado en el municipio de Touro, donde se recreó la casa de Antón. Otra localización fundamental de 'Animal' es la granja donde se centran algunas tramas muy señaladas de la serie, que se rodaron en la Finca Donicio ubicada en Arzúa.

Otro de los enclaves más mágicos de este rodaje ha sido el embalse de Abegondo-Cecebre o el majestuoso mirador de Monte Pedroso, desde donde se puede ver una panorámica de todo Santiago. Mientras que el nuevo trabajo de Antón será en Kawanda, la tienda de lujo de mascotas que se instala en un espacio urbano, precisamente en la ciudad de Santiago de Compostela, de donde es natural el propio Luis Zahera, y cuyas calles serán testigo de algunos de los momentos más destacados de 'Animal'.

'Animal' está grabada sobre todo en escenarios naturales de Santiago de Compostela. | Foto: Jaime Olmedo (Netflix)
Lucía Caraballo en el rodaje de 'Animal' | Foto: Jaime Olmedo (Netflix)
El Pazo de Dioño, el hogar de Antón (Luis Zahera), el protagonista de 'Animal' | Foto: Jaime Olmedo (Netflix)
Los protagonistas de 'Animal', en el embalse de Abegondo-Cecebre | Foto: Jaime Olmedo (Netflix)
Luis Zahera, en las calles de Santiago de Compostela | Foto: Jaime Olmedo (Netflix)

