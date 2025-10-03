Quién es quién en 'Animal': Conoce a todos los personajes de la nueva serie de Netflix con Luis Zahera

Netflix ha estrenado este viernes 'Animal', su nueva ficción española con Luis Zahera como protagonista. El actor gallego cambia completamente de registro y abandona el drama de 'Entrevías' para ser el cabeza de cartel de una comedia pura y dura.

'Animal' está llamada a ser un nuevo éxito de Netflix tras 'El refugio atómico'. De hecho, según la crítica podemos estar ante la mejor serie española del año en la plataforma de streaming superando a grandes superproducciones como la citada de los creadores de 'La casa de papel'.

'Animal' está producida por Alea Media ('Entrevías') y su primera temporada consta de nueve episodios de apenas 30 minutos. Rodada íntegramente en Galicia, la serie tiene como epicentro rural el ficticio pueblo de Topomorto, recreado a partir de diversas localizaciones en municipios de A Coruña como Dioño, A Calle, Pontemaceira, Parroquia, Teo y Vedra, así como la ciudad de Santiago de Compostela.

Luis Zahera encabeza el reparto de 'Animal' junto a Lucía Caraballo ('No me gusta conducir', 'Perdiendo el juicio'), Carmen Ruiz ('Amar en tiempos revueltos'), Antonio Durán 'Morris' ('Fariña'), Sergio Abelaira ('La Fortuna'), Darío Loureiro ('Rapa'), Adrián Viador ('Vivir sin permiso'), Raquel Nogueira ('Los años nuevos'), Fer Fraga ('30 monedas') y Nuno Gallego ('Olympo').

¿De qué va Animal'?

'Animal' cuenta la historia de Antón (Luis Zahera), un veterinario rural gallego que se ve obligado a trabajar en una tienda de mascotas dirigida por su sobrina Uxía (Lucía Caraballo), con quien tendrá que aprender a adaptarse y descubrir que, en la familia y en el trabajo, no todo es siempre blanco o negro.

Más allá de esa convivencia forzada, en Animal los protagonistas no siempre ladran o maúllan, pero casi: las mascotas, y sus dueños, ponen a prueba a Antón en situaciones que van de lo entrañable a lo disparatado. En Kawanda son los animales quienes marcan tendencia y acaban robando plano... Recordándonos que, al final, quizá sean los humanos quienes necesitan más "adiestramiento" que sus mascotas.

Conoce a todos los personajes de la nueva comedia de Netflix

Luis Zahera es Antón

Luis Zahera da vida a Antón, el ancla emocional de la ficció. Es un veterinario rural gallego que se ve obligado a trabajar en la tienda de mascotas de su sobrina Uxía para poder sobrevivir.

El cambio de trabajo hará que Antón tenga que cambiar su mentalidad y su forma de relacionarse tanto con los animales como con sus propios compañeros. .

Lucía Caraballo es Uxía

Lucía Caraballo interpreta a Uxía, la sobrina de Antón, con quién tiene muchas diferencias a la hora de trabajar. Después de que su tío se quede sin trabajo se ve obligada a contratarlo como encargado en la tienda de mascotas que posee.

Con su frescura y carisma natural trata de equilibrar las locuras y ocurrencias de Antón. Ambos protagonizan momentos cómicos delirantes y llenos de chispa.

Carmen Ruiz es Sabela

La actriz Carmen Ruiz, a quien hemos podido ver en numerosas series como 'Yo soy Bea', 'Madres. Amor y vida' o 'Amar es para siempre' interpreta en 'Animal' a Sabela, la pareja de Antón, el personaje de Luis Zahera.

Se trata de una mujer agobiada por las deudas y es la que hace que su pareja se vea obligado a buscar trabajo en la tienda de mascotas de su sobrina para intentar llevar dinero a casa.

Antonio Durán Morris es Vicente

Antonio Durán "Morris" es un actor gallego que se labró su carrera con papeles en varias series de éxito de la TVG como 'Pratos combinados' o 'Padre Casares' hasta que dio el salto a la televisión nacional gracias a 'Fariña' y posteriormente otras series como 'Néboa', 'Amar es para siempre' y 'Beguinas'.

En 'Animal', Antonio Durán se mete en la piel de Vicente Andrade, un papel que aporta grandes momentos gracias a su particular estilo.