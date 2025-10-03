Netflix anuncia su nuevo gran proyecto con Miguel Herrán ('Élite') y del productor de 'Entrevías'

Han pasado casi once años desde que Miguel Herrán cambió de vida gracias al papel que le dio Daniel Guzmán en su primera película como director, "A cambio de nada". Desde entonces, el malagueño afincado en Madrid no ha parado de trabajar y ahora el actor será el protagonista de la nueva película que prepara Netflix sobre la vida de Poli Díaz.

La plataforma de streaming ha anunciado este viernes la puesta en marcha del biopic de Policarpo Díaz, más conocido como Poli Díaz. Así, Miguel Herrán se meterá en la piel del Potro de Vallecas en esta película producida por Aitor Gabilondo ('Entrevías', 'Patria') y dirigida por Daniel Calparsoro, quien ya trabajó con el actor en "Hasta el cielo" y 'Asalto al banco central'.

En palabras del propio Daniel Calparsoro, esta nueva producción de Netflix "es una historia veloz que habla de la lucha de un joven que viene de la nada, un boxeador que llega a lo más alto del deporte y la fama, pero carece de herramientas culturales y emocionales para gestionar su éxito". "Es la historia de un joven enfrentado a sus demonios que se convirtió en el campeón del pueblo, en un símbolo de superación", recalca el director.

Producida por Alea Media, la película está dirigida por Daniel Calparsoro, quien también ejerce de productor ejecutivo junto a Aitor Gabilondo y escrita por Carlos Franco con dirección de fotografía de Tommie Ferreras. El rodaje ya ha comenzado y se desarrollará en varias localizaciones de Madrid y Segovia.

Así será la película de Poli Díaz con Miguel Herrán

Inspirada en hechos reales, la película sigue la vida de Policarpo "Poli" Díaz (Miguel Herrán), un joven de Vallecas que, pese a una infancia marcada por la pobreza y la violencia familiar, se convirtió en una leyenda del boxeo en la España de los 80, llegando a pelear por el título mundial de peso ligero.

Pero el éxito y la fama lo arrastraron a un mundo de excesos, donde las drogas y las malas decisiones amenazaron con destruir todo lo que había conseguido. Una historia de ascenso y caída, donde la mayor pelea de Poli será contra sí mismo.