Máximo Pradera pone voz a muchos con lo que sentencia de Silvia Intxaurrondo tras su demanda a RTVE

Silvia Intxaurrondo ha decidido demandar a RTVE, la cadena en la que trabaja y es una de las reinas de la mañana junto a Adela González y Javier Ruiz. La presentadora de 'La Hora de La 1' ha decidido lanzar un órdago a su propia empresa por su nueva situación laboral tras ser contratada como personal no fijo. Algo sobre lo que se ha manifestado Máximo Pradera.

Así, según ha avanzado El Mundo, parece que la presentadora de 'La Hora de La 1' considera que el cambio en sus condiciones laborales es injustificado pues su trabajo es el mismo que el que venía realizando hasta su renovación de contrato.

Según recoge el citado diario, Silvia Intxaurrondo interpuso dicha demanda la semana pasada y parece que la vista está prevista para la próxima primavera y en ella la periodista solicita recuperar los beneficios de los que gozaba en su anterior contrato a través de la empresa Sukun Comunicación S.L.. Un movimiento que Máximo Pradera no ha dudado en apoyar.

Hay que decir que Silvia Intxaurrondo tenía hasta ahora un contrato mercantil a través de la empresa Sukun Comunicación S.L., que le garantizaba una retribución máxima de 182.000 euros anuales por la dirección y codirección del programa, más otros 87.757 euros por su labor como presentadora. Es decir, sumando todo ganaba 269.757 euros al año según se pudo recoger en el Portal de Transparencia.

Sin embargo, a finales de 2024 el Ministerio de Trabajo abrió una investigación a partir de la denuncia de un particular por el contrato de la presentadora a través de una sociedad. La Inspección sospechaba que no se ajustaba a la ley ante la posibilidad de que se tratase de un caso de 'falsa autónoma' y ordenó que la cadena pública diera de alta a Intxaurrondo en la Seguridad Social.

Así, aprovechando que el anterior contrato con la presentadora concluía el 10 de septiembre, TVE aprovechó para regularizar la situación de Silvia Intxaurrondo y se le dio de alta como trabajadora por cuenta ajena. "Se ha dado de alta a la trabajadora y se ha cotizado en el Régimen General de la Seguridad Social", confirmó José Pablo López a una pregunta parlamentaria.

Tras hacerse público que Silvia Intxaurrondo ha decidido demandar a su propia empresa para conseguir recuperar los beneficios laborales que tenía antes, Máximo Pradera no ha dudado en dar la cara por la profesional. "Por el currazo que se pega más la responsabilidad que lleva sobre los hombros, se merece el doble de pasta y libertad de cátedra", defiende el escritor y comunicador.