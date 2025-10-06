Mariló Montero sorprende al pronunciar estas palabras sobre Gonzalo Miró cuando le preguntan por su salto a TVE

El pasado mes de septiembre, Mariló Montero protagonizó una de las visitas más polémicas de 'La revuelta'. Su tenso cara a cara con David Broncano no tardó en viralizarse en redes sociales, aunque ella no lo vivió como un encontronazo, sino como un intercambio de opiniones sobre tauromaquia e ideologías.
La presentadora ha concedido una entrevista a 'LOC' de 'El Mundo' donde explica cómo vivió ese comentado momento. "Esto fue lo que sucedió: yo mantuve una conversación con David Broncano y me sentí muy a gusto hablando con él. Dejamos cada uno nuestras posturas ideológicas claras y creo que el debate se produjo desde la humildad", asegura Mariló Montero.
"Nos comportamos como dos personas tolerantes y yo creo que ese es el ejemplo que hay que seguir. Y el resto de las cosas que se vayan diciendo no me preocupan. La gente es libre de decir lo que quiera. El insulto es algo que no se va a erradicar y no me voy a entretener en ello. Mis fuentes de información no son las redes sociales y no me voy a meter en discusiones que no van a ningún lado", deja claro.
Mariló Montero sobre el salto de Gonzalo Miró a TVE: "Me alegro enormemente"
También fueron muy sonados sus enfrentamientos con Gonzalo Miró en 'Espejo Público', por sus diferentes ideologías. Ahora que ha abandonado Atresmedia para debutar como presentador en 'Directo al grano' (TVE) junto a Marta Flich, Mariló Montero se ha sincerado sobre su verdadera relación con el periodista deportivo.
"Le tengo muchísimo aprecio. Gonzalo lo sabe y claro que le deseo lo mejor. En su programa nuevo está teniendo buenas audiencias y me alegro enormemente por él. Le echo de menos. Pero bueno, el director del programa ya pondrá a alguien para rivalizar conmigo", bromea. Precisamente a raíz de estos rifirrafes tanto con Broncano como con Gonzalo Miró, hay gente que le ha llamado "extremista" y "radical", algo que ella le da exactamente igual, como así ha reconocido en la entrevista: "Lo que digan de mí me da igual".
Mariló Montero también es una de las concursantes de la actual edición de 'MasterChef Celebrity', que TVE emite cada lunes después de 'La revuelta'. "En 'MasterChef’, todos mis compañeros saben cocinar y yo no. Algunos cocinan para sus familias a diario y otros se han pasado meses estudiando. Por dignidad y por respeto a los chefs, he estudiado y, en los próximos capítulos, verás mi progreso. Jordi no me ha felicitado tanto. Pero Pepe ha sido un poco más positivo", asegura.
Eso sí, no se ve abriendo un negocio gastronómico: "A día de hoy, no. Estoy más centrada en la televisión. Sigo en 'Espejo Público', en 'Buenos Días Madrid', colaboro también con Nieves Herrero y Antonio Naranjo y sigo como articulista y consejera editorial en los periódicos del grupo Joly". Respecto a su faceta como colaboradora televisiva, Mariló Montero reconoce que "yo nunca había hecho de tertuliana hasta que me tocó. Cuando no tienes programa propio, pasas a la fase de tertuliana. Estoy aprendiendo y creo que no se me da mal".
