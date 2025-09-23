Susana Díaz se enfrenta a Mariló Montero tras acusarla de su despido y alborotan Antena 3

El despido de Jimmy Kimmel, que este martes regresará a la ABC con su programa, ha generado un debate en España por la supuesta censura que se vive también en las televisiones. Hace unos días era Pablo Motos el que aseguraba que a él se lo habían intentado cargar tanto el PP como el PSOE. Y eso es lo que ha llevado a que este martes 'Espejo Público' haya debatido sobre ello provocando un tenso enfrentamiento entre Mariló Montero y Susana Díaz.

Y es que Mariló Montero no dudaba en hablar de la gestión de Canal Sur y la que fuera presidenta de la Junta de Andalucía se plantaba contra su compañera por lo que llegaba a decir. Todo empezaba a raíz de que Susana Díaz reconociera que "aunque tuve la tentación, nunca me he intentado cargar a nadie".

Tras escucharla, Mariló no dudó en encararse con ella. "Una pregunta: ¿a ti no te gustaba mucho el debate que yo hacía en Canal Sur semanal? ¡Dilo!", le soltaba la colaboradora a la política del PSOE. Y Susana Díaz no tenía reparos en decir que "seguramente no me gustaría, fíjate que nosotras estamos en las antípodas ideológicas".

Eso sí, Susana Díaz ha querido dejar claro que ella no hizo que el programa se cancelara. "Sí, de hecho, me lo quitaron con el falso argumento de la baja audiencia", le reprochaba Mariló Montero a su compañera. "No, si yo mandaba menos que un cabo fourier. Ahora, en cambio, les dan un pitido desde arriba y se ponen todos firmes", aseveraba por su parte la ex presidenta de la Junta. "Lo que sí es cierto es que los políticos se incomodan cuando se hace buen periodismo, y cada vez hay menos ahora mismo", añadía ella.

Mariló Montero y Susana Díaz se enzarzan en 'Espejo Público'

Pero la tensión fue en aumento cuando Susana Díaz no dudaba en señalar que Mariló siempre "ha estado en la derecha". "Presentando, no. Jamás. He estado en los informativos de Canal Sur 20 años, siempre editados por otras personas. No tenía poder de manipulación", le replicaba la que fuera presentadora de Canal Sur. Tras ello, Mariló Montero quiso defender el trabajo que hizo al frente del programa 'El Debate 5C'. "Ese debate era absolutamente ecuánime, porque tenía periodistas hombres y mujeres de todos los partidos políticos representados en el Parlamento andaluz, además me propuse que hubiera representantes de todas las edades, mujeres jóvenes,... etc", recalcaba.

Mientras que Susana Díaz sentenciaba que en su etapa Canal Sur era "más plural" que la televisión que se hace a día de hoy con Juanma Moreno como presidente de la Junta. "No me tires de la lengua que quiero ser exquisita", empezaba advirtiendo. "Canal Sur se parece cada vez más a Telemadrid, y no me hagas hablar porque respeto mucho a los profesionales de esa casa", añadía al respecto.

Lejos de llegar a un consenso, la tensión entre ambas iba a más llegando a levantar la voz y a pisarse provocando que Susanna Griso tuviera que tomar la palabra para tratar de poner paz entre ambas y que no se le fuera de las manos el debate en el matinal de Antena 3.