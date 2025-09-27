Actualidad

'Directo al grano' con Marta Flich y Gonzalo Miró anuncia la entrevista que "la va a liar" la próxima semana en TVE

por El Televisero

Marta Flich y Gonzalo Miró confirman la entrevista de un destacado líder político en 'Directo al grano' el próximo lunes, 29 de septiembre en La 1, que va a dar que hablar

Marta Flich y Gonzalo Miró en 'Directo al grano'.
Poco a poco, 'Directo al grano', el nuevo programa de actualidad presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró se va asentando en la sobremesa de La 1. El espacio que combina política con sucesos y entrevistas se está haciendo un hueco como segunda opción tras 'Sueños de libertad'.

Así, en su segunda semana, 'Directo al grano' se ha movido entre el 9 y el 10%. No obstante, este viernes el programa de La Osa Producciones Audiovisuales anotaba su mínimo con un 9,6% y 765.000 espectadores.

Desde su estreno el pasado 15 de septiembre, 'Directo al grano' ha contado con dos ministros como entrevistados. El día del estreno tuvo a Óscar Puente como padrino y este jueves entrevistaba a la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Pues ahora para el próximo lunes 29 de septiembre, Marta Flich y Gonzalo Miró han cerrado la visita de otro líder político muy controvertido que dará mucho que hablar con su entrevista en 'Directo al grano'. Hablamos de Gabriel Rufián, el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados.

"Gonzalo, ¿sabes quién viene al programa el lunes?", le pregunta Marta Flich a su compañero antes de anunciar la visita de Gabriel Rufián. "Muy apetecible y además muchas preguntas que hacerle sobre el PP, sobre Junts, sobre Podemos, sobre el juez Peinado, Felipe VI", asegura Gonzalo Miró.

"Y bueno lo que se nos ocurra hasta el lunes", apostilla Flich. "Se va a volver a liar", añade Gonzalo Miró. "Pues sí, otra vez se va a liar. El lunes a las 15:55 en 'Directo al grano' entrevista con Gabriel Rufián", concluye la presentadora en la promo que ha lanzado la cadena este sábado.

