María Patiño clama contra Cristina Tárrega tras lo visto en Telecinco: "Yo no meto mierda, tú desinformas"

María Patiño no ha dejado títere con cabeza durante el arranque de 'No somos nadie' de este lunes al contestar de lleno a quiénes desde Telecinco la señalan por apoyar a Mar Flores. La presentadora se ha revuelto contra 'Vamos a ver' por continuar blanqueando la imagen de Carlo Costanzia y desoyendo el relato de malos tratos compartido por la modelo, y no ha dudado en señalar de lleno a Cristina Tárrega.

Desde la última aparición del aristócrata italiano en 'De viernes', que fue tildada a rasgos generales por el público como un lamentable espectáculo que daba luz verde a comentarios machistas, el espacio de TEN se ha reafirmado en su apoyo a la modelo. Carlo Costanzia se volvió a sentar este viernes en 'De viernes' para hablar de lo que su madre denuncia", ha comenzado anunciando la presentadora este lunes.

María Patiño se planta contra 'Vamos a ver' y Cristina Tárrega: "Llamad a las cosas por su nombre"

"Permíteme David Valldeperas porque el ejercicio de cinismo que he visto esta mañana por parte de todos los compañeros que estaban en 'Vamos a ver', donde deciden afirmar que solo existe un problema matrimonial, yo no lo voy a comprar", advertía entonces María Patiño al director de 'No somos nadie', haciendo referencia al tratamiento de la entrevista en el magacín de Telecinco.

💥 María Patiño explota contra Cristina Tárrega y lo 'Vamos a Ver': “Nosotros no metemos mierda, tú desinformas.”

#NoSomos13O 🔥



👉🏻https://t.co/b0j3qJ8CBt pic.twitter.com/T2ZV2J3KeT — Canal Quickie (@CanalQuickie) October 13, 2025

Así, la periodista se ha dirigido a cámara con gesto serio para condenar la manera en la que los colaboradores de la cadena de enfrente han reducido el tema. "No es un problema matrimonial, es un tema de maltrato. Cristina Tárrega yo no meto mierda, tú desinformas. No es un problema matrimonial, es una mujer que dice haber sido maltratada", ha sentenciado la comunicadora.

"Basta ya de señalarnos como personas que metemos mierda en esta sociedad, Cristina Tárrega y compañía, que os he visto esta mañana", ha insistido María Patiño, cargando con dureza contra la intervención de la presentadora en 'Vamos a ver', que ha aplaudido la actitud del hijo de Mar Flores en 'De viernes' desmarcándose del conflicto entre sus padres pese a la denuncia pública de su madre.

"Si queréis ayudar a Carlo y Alejandra utilizad el vocabulario correcto, si queréis ayudar sobre todo a Carlo, que probablemente, por no decir seguramente, es una víctima... No le engañéis", continuaba advirtiendo la conductora de 'No somos nadie' ante la cámara. "Aquí no hay dos bandos, ni dos líneas editoriales, solo hay una manera de ver la vida: y es llamando a las cosas por su nombre", ha terminado sentenciando.