Carlo Costanzia relató su "infierno" en 'De Viernes' y lanzó un órdago a Ángela Portero: "Me juego el sueldo"

Tras su scoop de la semana pasada, donde cargó contra su madre Mar Flores, tras la publicación de sus memorias, este 10 de octubre Carlo Costanzia se ha sentado en el plató de '¡De Viernes!'. Lo ha hecho para responder a las preguntas de los colaboradores y hacer frente a las críticas recibidas por sus declaraciones siete días antes.

Con su suegra, Terelu Campos, presente en el plató como colaboradora, el joven se ha mostrado muy enfadado con la prensa por haber sacado esta semana en su portada al pequeño Carlo, el hijo que tienen en común con Alejandra Rubio. Incluso dejó claro que no dudará en llevar ante la justicia a los paparazzis si este 'acoso' que según él están recibiendo persiste.

Al ser preguntado por la publicación de las memorias de su madre, Carlo Costanzia ha explicado cómo se enteró: "Me entero de que va a salir el libro por ella. Es ella quien me lo cuenta pocos días antes de que se publique. Me dijo que esperaba que lo entendiese, que eso para ella era como una especie de terapia. Ella no me dice nada del contenido, solo me dice que le encantaría que lo leyera para que la entendiese después de tantos años de sufrimiento".

El órdago de Carlo Costanzia a Ángela Portero

Ante esto, Ángela Portero le ha recordado que su madre no se tomó nada bien sus palabras sobre ella y el aparente apoyo que ha mostrado a su padre. "El primer scoop que tú hiciste aquí le sentó muy mal a tu madre porque decías unas cosas sobre tu infancia que la dejaban en muy mal lugar a ella", le explicaba la periodista.

Este comentario hacía explotar a Carlo Costanzia quien, según ha reconocido él mismo, lleva años acudiendo a terapia. Más claro que nunca, el novio de Alejandra Rubio respondía a la pregunta que todos se hacen: ¿De qué lado se posiciona en la 'guerra' de sus padres? "Yo nunca jamás he hablado mal ni de mi padre ni de mi madre ni de nadie de mi entorno. Nunca he hecho público absolutamente nada", deja claro.

Y lanzaba un órdago a la colaboradora: "Me juego el sueldo de esta noche si encuentras algo en lo que digo algo malo de ellos. Yo lo que he hecho es venir aquí a hablar de mi historia, de mi vida, y de las cosas que se estaban hablando de mí en televisión. Yo no soy el responsable de que a alguien le siente mal el relato de mis experiencias", reconoce.

Carlo culpa a sus padres de su "infierno infantil"

Además, Carlo Costanzia culpa a sus dos progenitores del infierno vivido de niño: "Yo he sido un menor que se ha visto envuelto en cosas muy graves de adultos que no tendrían que haber sucedido. Tanto mi padre como mi madre expusieron su vida en televisión y los dos son culpables. Culpa tienen exactamente los dos de que eso haya sido la causa de mi infierno infantil que ahora estoy reviviendo después de muchos años de terapia".

"Lo fácil sería ponerme de parte de uno o de otro, lo difícil es no posicionarme y quererles a los dos de la misma manera. Eso no es de cobardes, es de muy valiente", asegura, contundente. Y deja claro que él no hará lo mismo con su hijo: "Dentro de mi experiencia, ya sé lo que tengo que hacer con mi hijo. Me encargaré de que no ocurra lo mismo que conmigo. Mis padres hablaban el uno del otro y se decían de todo".

Carlo Costanzia asegura que prefiere no juzgar ni a su padre ni a su madre: "Podría decir: 'Mamá, dame todos los documentos; papá, dame los tuyos', y sacar mis propias conclusiones. Pero eso me llevaría a no poder mirar de la misma forma a ninguno de los dos, y prefiero darles la oportunidad e intentar quererlos por igual".

"Yo nunca he presenciado ninguna actitud violenta", asegura

Sobre los malos tratos que su madre dijo recibir de su padre en su libro de memorias, el joven quiso matizar las palabras que dijo la semana pasada, donde puso en entredicho ese testimonio. "En ningún momento pondría en duda las palabras de una mujer que haya sufrido malo tratos, nunca en la vida me voy a poner de la parte de una persona que no respeta a una mujer. Y lo que dije fue todo lo contrario: animaba a todas las personas que hayan sufrido esto a seguir con estos procesos judiciales", aclaró.

Del mismo modo, Carlo Costanzia reconoció que nunca ha presenciado conductas violentas entre sus padres: "Yo nunca he presenciado ninguna actitud violenta de este tipo. Nunca. Al igual que podría preguntarle a mi padre, podría preguntarle a mi madre, pero no me interesa conocer la verdad. Estas son cosas de una pareja y un matrimonio, no de los hijos. Los hijos no deberían estar involucrados en estas cosas", sentencia.