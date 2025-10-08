Los dos nuevos canales de cine que llegan a Movistar Plus+ y toda su programación estos días

Movistar Plus+ sigue ampliando su catálogo de nuevos canales ampliando su gran oferta a los suscriptores. Se trata de dos cadenas pop-up que apuestan por el cine y que llegan de forma simultánea a la plataforma.
Ambos canales estarán disponibles desde mañana 9 de octubre de 2025 y se podrán ver en todos los servicios de televisión de la operadora, incluso en la suscripción OTT de 9,99 euros al mes.
El primero de los dos canales es con un contenido que pega mucho en el mes de octubre con Halloween. Y es que se trata de Terror por M+ dando la oportunidad a los espectadores de disfrutar de las mejores películas de terror para ir celebrando la noche más terrorífica del año. Y el segundo será Romance por M+ apostando por las mejores películas románticas.
La programación de Terror por M+
Desde el primer día, Terror por M+ apuesta por una gran cantidad de películas de terror e incluso también contará con maratones de alguna de las sagas más célebres como "Expediente Warren"
El jueves 9 de octubre emitirá películas tan conocidas como "El silencio de los corderos" a las 19:15 horas o "Saw" a las 18:25 horas. También "La nueva pesadilla de Wes Craven" a las 20:07 horas. El viernes 10 de octubre será el día de "Expediente Warren" o "La llorona" mientras que el sábado se emitirán clásicos como "Carrie" o "Los otros".
Jueves 9 de octubre
- El silencio de los corderos – 07:15h
- Diabólica – 09:11h
- Puppet Master 5: Capítulo final – 10:34h
- La gorgona – 11:54h
- Clasificado “S”: transgresión en la Transición – 13:19h
- Tenement – 15:22h
- It Follows – 16:46h
- Saw – 18:26h
- La nueva pesadilla de Wes Craven – 20:07h
- Exhuma – 22:00h
Viernes 10 de octubre
- Un lugar tranquilo – 00:12h
- Tiburón – 01:43h
- Re-Animator – 03:44h
- La cueva – 05:27h
- Oscuridad total – 06:45h
- Jugando a ser dios – 08:25h
- El hombre del saco (Bagman) – 08:35h
- Mimic – 10:10h
- Los sin nombre – 11:55h
- La hierba del diablo – 13:35h
- Maniac Cop – 14:55h
- La Llorona – 16:20h
- Expediente Warren: The Conjuring – 17:55h
- Expediente Warren: El caso Enfield (The Conjuring) – 19:45h
- Expediente Warren: Obligado por el demonio – 22:00h
- El exorcismo de Georgetown – 23:51h
Sábado 11 de octubre
- Muñecos asesinos – 01:24h
- Pesadilla final: la muerte de Freddy – 02:50h
- Terror en la ópera – 04:17h
- Rojo oscuro – 06:02h
- El hombre de mimbre – 07:50h
- La revolución de las ratas (Willard) – 09:15h
- Ben – 10:50h
- La noche de Halloween – 12:25h
- Los otros – 13:55h
- Carrie – 15:40h
- Oscuridad total – 17:20h
- Diabólica – 19:01h
- La autopsia de Jane Doe – 20:26h
- La piscina – 22:00h
- Exhuma – 23:37h
- Birth/Rebirth – 01:47h
- Cementerio de animales – 03:23h
- La venganza de los muñecos 4 – 05:00h
La programación de Romance por M+
Como decimos el otro canal que llega a Movistar Plus+ este jueves será Romance por M+ para disfrutar del cine romántico y de algunas de las mejores películas de este género.
Algunas de las cintas que se emitirán son "Luna nueva", "Sucedió en Manhattan" o "Tienes un e-mail" y "El gran gatsby", "Doctor Zhivago", "Ghost" o "Leyendas de pasión" entre muchas otras.
Jueves 9 de octubre
- ¿Qué me pasa, doctor? – 08:00h
- Dicen por ahí… – 09:31h
- Una canción irlandesa – 11:06h
- A toda máquina – 12:46h
- Fly Me to the Moon – 14:11h
- El gran Gatsby – 16:20h
- Algo para recordar – 18:40h
- Luna nueva – 20:26h
- Vivir el momento – 22:00h
- Sígueme el rollo – 23:51h
Viernes 10 de octubre
- Exposados – 01:44h
- Cha-cha-chá – 03:31h
- Sólo los amantes sobreviven (Only Lovers Left Alive) – 05:17h
- Las bellas cicatrices – 07:17h
- Segundas oportunidades – 07:33h
- Barcelona, noche de verano – 09:26h
- 8 – 11:01h
- Amanece en Samaná – 13:04h
- Definitivamente, quizás – 14:42h
- Noche de fin de año – 16:32h
- Sucedió en Manhattan -18:25h
- French Kiss – 20:08h
- Tienes un e-mail – 22:00h
- El drama de época de Jane Austen – 23:59h
Sábado 11 de octubre
- Virgen a los 40 – 00:16h
- El secreto del orfebre – 02:08h
- Alabama Monroe – 03:45h
- Amor a lo bestia – 05:33h
- Daniela Forever – 07:15h
- Antes de Madrid – 09:11h
- La chica del valle – 09:32h
- París, distrito 13 – 11:09h
- El amor en su lugar – 12:52h
- Paso de ti – 14:25h
- Hechizo de luna – 16:14h
- The Artist – 17:54h
- El gran Gatsby – 19:38h
- Ghost, más allá del amor – 22:00h
- Pietra – 00:06h
- Doctor Zhivago – 00:23h
- Leyendas de pasión – 03:29h
- El príncipe de las mareas – 05:37h
