Los dos nuevos canales de cine que llegan a Movistar Plus+ y toda su programación estos días

Movistar Plus+ sigue ampliando su catálogo de nuevos canales ampliando su gran oferta a los suscriptores. Se trata de dos cadenas pop-up que apuestan por el cine y que llegan de forma simultánea a la plataforma.

Ambos canales estarán disponibles desde mañana 9 de octubre de 2025 y se podrán ver en todos los servicios de televisión de la operadora, incluso en la suscripción OTT de 9,99 euros al mes.

El primero de los dos canales es con un contenido que pega mucho en el mes de octubre con Halloween. Y es que se trata de Terror por M+ dando la oportunidad a los espectadores de disfrutar de las mejores películas de terror para ir celebrando la noche más terrorífica del año. Y el segundo será Romance por M+ apostando por las mejores películas románticas.

La programación de Terror por M+

Desde el primer día, Terror por M+ apuesta por una gran cantidad de películas de terror e incluso también contará con maratones de alguna de las sagas más célebres como "Expediente Warren"

El jueves 9 de octubre emitirá películas tan conocidas como "El silencio de los corderos" a las 19:15 horas o "Saw" a las 18:25 horas. También "La nueva pesadilla de Wes Craven" a las 20:07 horas. El viernes 10 de octubre será el día de "Expediente Warren" o "La llorona" mientras que el sábado se emitirán clásicos como "Carrie" o "Los otros".

La programación de Romance por M+

Como decimos el otro canal que llega a Movistar Plus+ este jueves será Romance por M+ para disfrutar del cine romántico y de algunas de las mejores películas de este género.

Algunas de las cintas que se emitirán son "Luna nueva", "Sucedió en Manhattan" o "Tienes un e-mail" y "El gran gatsby", "Doctor Zhivago", "Ghost" o "Leyendas de pasión" entre muchas otras.

