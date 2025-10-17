Lista con los cuatro nominados de 'Supervivientes All Stars', que se ve alterada por un hecho insólito

Quedan menos de tres días para que 'Supervivientes All Stars' cierre el último televoto puesto en marcha tras la expulsión de Iván González. El reality de supervivencia encara una nueva semana de convivencia replicando la fórmula empleada hace ahora una semana: doblar las expulsiones. Por tanto, el próximo domingo se pausará el televoto de manera definitiva y se dará a conocer el que será el octavo expulsado del reality.

De vuelta a la gala comandada por Jorge Javier, durante los últimos minutos de programa, Miri Pérez Cabrero y Rubén Torres han participado en un decisivo juego de líder. En esta ocasión y tras más de 20 minutos de intensa prueba, tanto Rubén Torres como Miri Pérez se han erigido como líderes al vencer a la conocida como 'Noria Infernal'. Un hecho insólito que ha roto los esquemas del reality y es que, además de la inmunidad, los dos concursantes han podido nominar de manera directa. En esta ocasión, Miri ha decidido exponer a Tony Spina y Torres a Gloria Camila.

Por su parte, el resto de los compañeros han nominado desde La Palapa. Lo han hecho siguiendo el patrón dictado por el reality: los supervivientes han tenido que quemar la fotografía del compañero al que le endiñan el punto del que disponen. Después de que todos los náufragos repartiesen dicho punto, Carlos Alba y Jessica Bueno han sido los más votados y, por consiguiente, los nominados.

Junto al tradicional reparto de puntos, el reality ha apostado por continuar con "el beso de la traición". Como concursante expulsado, Iván González ha podido nominar al darle un beso en la mejilla a uno de sus compañeros: Jessica Bueno. Con ello y junto a los votos de sus compañeros, la joven no ha podido esquivar la nominación.

Así ha sido el reparto de puntos de 'Supervivientes All Stars'

Tony Spina ha nominado a Carlos Alba

Adara Molinero ha decidido exponer a Jessica Bueno

Gloria Camila ha quemado la fotografía de Carlos Alba

Carlos Alba también ha sido el nominado de Jessica Bueno

Por su parte, Carlos Alba se la devuelve a Jessica al exponerla como nominada

Con todo ello, 'Supervivientes All Stars' hace frente a unas nuevas y determinantes nominaciones que dejan a Gloria Camila, Tony Spina, Jessica Bueno y Carlos Alba como concursantes expuestos. Uno de ellos seguirá los pasos de Iván González y se convertirá en el nuevo expulsado definitivo de la edición. Una ceremonia que tendrá lugar el próximo domingo en la gala comandada por Sandra Barneda.