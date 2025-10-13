La serie ganadora de 6 Emmys que Netflix elimina de forma inminente y se queda HBO Max

Mientras Netflix sigue incorporando a su catálogo nuevos títulos como 'Reclutas', que ya se ha colado en el Top 5 de lo más visto en la plataforma; otros títulos dicen adiós. Y eso es lo que va a pasar con una de las series más aclamadas de la historia.

Hablamos de 'A dos metros bajo tierra' ('Six Feet Under'), la serie producida por HBO que marcó una época y que a pesar de que han pasado casi 25 años desde su estreno sigue siendo una de las diez mejores series del siglo XXI según la crítica especializada.

'A dos metros bajo tierra' combina a la perfección drama, comedia negra y reflexión sobre la vida y la muerte. La ficción que abandonará Netflix el próximo 31 de octubre tras dos años en su catálogo consta de cinco temporadas y un total de 63 episodios. A partir de dicha fecha solo se podrá disfrutar de forma exclusiva en HBO Max.

La ficción creada y producida por Allan Ball ('True blood') cuenta con un reparto encabezado por Peter Krause ('9-1-1'), Michael C. Hall ('Dexter'), Frances Conroy ('American Horror Story'), Lauren Ambrose, Freddy Rodríguez ('Ugly Betty', 'Padre de familia'), Mathew St. Patrick y Rachel Griffiths ('Cinco hermanos').

Cada episodio abre con la muerte de una persona diferente, lo que sirve como disparador para explorar temas como la mortalidad, la identidad, el amor y la familia.

¿De qué va 'A dos metros bajo tierra'?

Narra la vida de los miembros de una peculiar familia de Los Ángeles que posee una empresa funeraria. El día de Nochebuena, mientras esperaba la llegada de su hijo Nate (Krause), su padre Nathaniel Fisher (Jenkins) muere en un accidente de coche.

Su hermano David (Hall), un gay que no ha salido del armario, dirige el negocio familiar junto a su dominante madre Ruth (Conroy), mientras que su hermana Claire (Ambrose) es una problemática adolescente que consume drogas. La única persona aparentemente normal de la vida de Nate es Brenda (Griffiths), una apasionada mujer a la que conoce en un avión. Lo malo es que la familia de Brenda es aún más desequilibrada que la de Nate.