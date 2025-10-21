'La Promesa', avance capítulo del miércoles 22 de octubre: El gran secreto que María Fernández esconde

La carta de Catalina ha desaparecido y Adriano la busca con desesperación por toda La Promesa. Finalmente, la misiva aparece donde menos se lo esperan. Petra reúne a todo el servicio para volver a agradecerles todo lo que han hecho por ella.

Lope se ha reconciliado con Vera, pero cree que ella sigue teniendo un poso de tristeza y decide prepararle una cena romántica para alegrarla. Enora ha sido pillada in fraganti en su mentira. Ella, incapaz de justificarse, huye, dejando a Toño desconcertado. El joven se lamenta de estropear todo lo que toca y de traer la ruina a Manuel.

Curro confiesa a Ángela que Leocadia está tras la idea de desposarla con Beltrán para evitar la boda con el capitán de la Mata. La joven se rebela contra su madre y le pide que deje de meterse en su vida. Aun así, Leocadia habla directamente con Beltrán para comunicarle sus planes, dejando al muchacho picueto.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del miércoles 22 de octubre

Adriano entrega a Leocadia la carta de Catalina para que se la dé al detective. La señora de Figueroa y Cristóbal estudian la misiva y dudan de su autenticidad. Alonso revive recuerdos dolorosos al ver a Martina con los niños y expresa su pesar por la ausencia de Catalina.

Leocadia propone a Beltrán casarse con Ángela para impedir la boda con Lorenzo. ¿Cuál será su reacción? Curro, obligado a sacrificarse, está totalmente roto por la situación. Enora regresa dispuesta a revelar la verdad tras su repentina huida. ¿Qué esconde?

Por su parte, Petra intenta reincorporarse pese a no estar recuperada del todo y Leocadia quiere hablar con ella, personalmente, para comprobar cómo se encuentra de verdad.

Y María Fernández se muestra emocionalmente afectada y acaba confesando a Samuel su gran secreto sobre lo ocurrido la noche en la que asistió a la verbena de Luján. ¿Tuvo relaciones sexuales y está embarazada?