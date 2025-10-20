'La Promesa', avance capítulo del martes 21 de octubre: Una huida y la noticia que deja a Beltrán picueto

En el capítulo de 'La Promesa' que hemos visto este lunes, 20 de octubre, Adriano decide entregar la carta de Catalina al detective a través de Leocadia, pero la carta desaparece misteriosamente. Curro se arma de valor finalmente y propone a Ángela que se case con Beltrán para evitar su boda con el capitán, sin revelar que la idea viene de Leocadia.

Ángela rechaza el plan y empieza a sospechar que su madre está detrás de todo como efectivamente así es. Y Vera recibe una carta de su hermano Federico que la anima a valorar su nueva vida y apostar por Lope. Tras reflexionar, se reconcilia con él con un beso espontáneo y sincero.

Pía interroga a María Fernández por sus extraños síntomas y su comportamiento reciente, insinuando un posible embarazo, pero la doncella lo niega tajantemente.

Petra baja por primera vez a la zona de servicio tras su enfermedad y es recibida con frialdad por sus compañeros. Samuel le recuerda que su recuperación no cambia la realidad ni las relaciones en el palacio.

Manuel, por su parte, organiza el trabajo en el hangar y descubre que Enora finge su cojera, lo que provoca un enfrentamiento directo porque ya no hay dudas de que algo esconde.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del martes 21 de octubre

La carta de Catalina ha desaparecido y Adriano la busca con desesperación. Finalmente, la misiva aparece donde menos se lo esperan. Petra reúne a todo el servicio para volver a agradecerles todo lo que han hecho por ella.

Lope se ha reconciliado con Vera, pero cree que ella sigue teniendo un poso de tristeza y decide prepararle una cena romántica para alegrarla. Enora ha sido pillada in fraganti en su mentira. Ella, incapaz de justificarse, huye, dejando a Toño desconcertado. El joven se lamenta de estropear todo lo que toca y de traer la ruina a Manuel.

Curro confiesa a Ángela que Leocadia está tras la idea de desposarla con Beltrán para evitar la boda con el capitán de la Mata. La joven se rebela contra su madre y le pide que deje de meterse en su vida. Aun así, Leocadia habla directamente con Beltrán para comunicarle sus planes, dejando al muchacho picueto.