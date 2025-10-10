La determinación de Patricia Pardo ante el ataque de Almudena Cid, ex de Christian Gálvez: "Por ahí sí que no"

Hace unas semanas, Patricia Pardo se sinceraba como nunca antes sobre las críticas que Christian Gálvez y ella enfrentaron al inicio de su relación. La periodista ha querido enterrar de una vez por todas los rumores sobre la supuesta infidelidad del presentador a su exmujer Almudena Cid, pero la tercera en discordia no ha dudado en reaparecer en redes con un mensaje directo para la conductora de 'Vamos a ver'.

"Nos perjudicó mucho el silencio. Hasta que empezamos a mostrarnos un poco empalagosos en redes, el tema no se relajó", aseguró Pardo hace unas semanas durante su visita al pódcast 'Lo que tú quieras', haciendo referencia a la controversia que enfrentaron cuando su romance se hizo público en enero de 2022, apenas un mes después de que Gálvez pusiese fin a su matrimonio de 11 años con la gimnasta.

El dardo de Almudena Cid a Patricia Pardo sobre sus inicios con Christian Gálvez: "Ninguna mentira, por más que se repita, se vuelve verdad"

Una corta distancia de tiempo que hizo correr como la pólvora los rumores sobre una infidelidad del presentador a su mujer con Patricia Pardo. "No teníamos una relación, éramos dos personas divorciadas o separadas que coincidieron en un pasillo de Telecinco. Había un tonteo, nada más", aclaró la periodista en el pódcast una vez más, plantándose contra las críticas que aún le persiguen años después.

"Me han puesto la etiqueta de la mala de España sin conocerme, y me han juzgado por algo que no pasó. A Christian, ni te cuento. No interesaba esa verdad, era más fácil colocarnos como los malos de la película", sentenció la conductora de 'Vamos a ver', que se dio el sí quiero en secreto con el presentador en 2023, año en el que también anunciaron la llegada de su primer hijo en común.

Y ante la versión de lo ocurrido de Patricia Pardo, la exmujer de Christian Gálvez no ha tardado en tomar sus redes sociales con un misterioso mensaje que parece responder a las declaraciones de la presentadora sobre el inicio de su relación. "Ninguna mentira, por más que se repita, se vuelve verdad; solo encadena a quien la sostiene", ha publicado Almudena Cid.

"Optamos por callar y al final el que calla no otorga"

Todo un dardo dirigido a la presentadora de Telecinco que no ha evitado responder durante su último encuentro con los medios. "Estoy muy contenta porque sabéis que a mí no me gusta hablar del tema, pero a veces abrirte y mostrarte tal y cómo eres pues te ayuda un poco a que te conozcan mejor", comenzaba explicando Patricia Pardo en Europa Press.

"Estoy viendo un feedback muy bonito, creo que la gente me ha descubierto un poco más", ha asegurado Patricia Pardo, lamentando también la imagen que se creó de ella al inicio de su relación. "Es verdad que optamos por callar y al final el que calla no otorga, simplemente las cosas surgieron como surgieron. Pero creo que ahora estamos en otro momento, que todo el mundo ha pasado página", señalaba.

Pero cuando le han preguntado sobre el sonado dardo de Almudena Cid, la presentadora de Telecinco se ha mostrado tajante. "Sabéis que no voy a entrar jamás en eso. Yo respeto a todo el mundo y mi deseo para todos es que haya felicidad. Ya está", sentenciaba antes de cortar de lleno otra pregunta sobre el tipo de relación que le gustaría tener con la ex de Gálvez. "Me vais a disculpar, pero ahí sí que no", ha terminado advirtiendo.