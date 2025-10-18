La adrenalítica película española que solo lleva un día estrenada en Netflix y ya es lo más visto

Su trama está inspirada en la mayor operación encubierta contra la banda terrorista ETA y, claro, se trata de un contenido muy atractivo que rápidamente la ha situado como la película más vista de Netflix en nuestro país. Hablamos, por su puesto, de 'Un fantasma en la batalla'.

Asistimos a un trepidante thriller político, policiaco y de intrigas escrito y dirigido por Agustín Díaz Yanes que el gigante del streaming estrenó este viernes, 17 de octubre, tras su primer lanzamiento en las salas de cine el pasado 3 de octubre. Y en menos de un día ya se ha colocado en el Top 1.

'Un fantasma en la batalla' tiene un metraje de 1 hora y 48 minutos y la historia que cuenta evoca mucho a 'La Infiltrada' (2024) de Carolina Yuste y Luis Tosar, que recordemos que se llevó el Goya a mejor película junto a 'El 47' en la pasada edición de la fiesta del cine español.

Producida por los creadores de 'La sociedad de la nieve', es decir, con el sello de Juan Antonio Bayona, el largometraje está protagonizado por Susana Abaitua. Andrés Gertrúdix, Iraia Elias, Raúl Arévalo y Ariadna Gil completan el elenco artístico principal de una cinta que se ha rodado en espectaculares enclaves del País Vasco español y francés; un personaje más.

Sinopsis y tráiler de 'Un fantasma en la batalla' en Netflix

Basada en las experiencias de varios miembros de la Guardia Civil directamente involucrados en la lucha antiterrorista y cimentada en el contexto histórico, político y social de los años 90 y los 2000, la película cuenta la historia de Amaia (Susana Abaitua).

Amaia es una joven guardia civil que lo deja todo para hacerse pasar por miembro de ETA. Arriesgando su vida, permanece más de una década trabajando como agente encubierta dentro de la organización terrorista, con el objetivo de localizar los zulos que la banda tenía escondidos en el sur de Francia.