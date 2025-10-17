Netflix estrena hoy el thriller de la semana: sobre ETA e imperdible si te gustó 'La Infiltrada' de Carolina Yuste

Entre los estrenos de Netflix este fin de semana del 17 al 19 de octubre destaca la película 'Un fantasma en la batalla'. Se trata de un thriller político, policiaco y de intrigas escrito y dirigido por Agustín Díaz Yanes que la plataforma de streaming estrena este viernes, 17 de octubre tras su primer lanzamiento en las salas de cine el pasado 3 de octubre.

Producido por los productores de 'La sociedad de la nieve', Belén Atienza, Sandra Hermida y J.A. Bayona, el largometraje está protagonizado por Susana Abaitua. Andrés Gertrúdix, Iraia Elias, Raúl Arévalo y Ariadna Gil completan el reparto principal de una cinta que se ha rodado en numerosos enclaves del País Vasco español y francés. Jaime Chávarri, Anartz Zuazua y Cris Iglesias también aparecen entre el elenco artístico.

'Un fantasma en la batalla' tiene un metraje de 105 minutos y su trama está inspirada en la mayor operación encubierta contra ETA, que supuso un antes y un después en la lucha antiterrorista en España. Por eso, recuerda mucho a 'La Infiltrada' (2024) de Carolina Yuste y Luis Tosar, que recordemos que se llevó el Goya a mejor película junto a 'El 47' en la pasada edición de la fiesta del cine.

Sinopsis y tráiler de 'Un fantasma en la batalla'

Inspirada en las experiencias de varios miembros de la Guardia Civil directamente involucrados en la lucha antiterrorista y cimentada en el contexto histórico, político y social de los años 90 y los 2000, la película cuenta la historia de Amaia (Susana Abaitua).

Amaia es una joven guardia civil que lo deja todo para hacerse pasar por miembro de ETA. Arriesgando su vida, permanece más de una década trabajando como agente encubierta dentro de la organización terrorista, con el objetivo de localizar los zulos que la banda tenía escondidos en el sur de Francia.