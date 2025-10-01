Juanjo Puigcorbé, don Pedro en 'Sueños de Libertad', lanza este aviso sobre el futuro de la serie tras su adiós

El actor Juanjo Puigcorbé se despide de 'Sueños de libertad' después de que hace unos días la serie de Antena 3 viviera un punto de inflexión en sus tramas con la muerte de don Pedro y el descubrimiento de toda la verdad sobre otra de las muertes que impactó a la audiencia, la de Jesús (Alain Hernández).

Fue el pasado jueves cuando don Pedro Carpena, el personaje de Juanjo Puigcorbé, moría después de que Damián (Nancho Novo) acabara con su vida asfixiándole con una almohada después de que el empresario le contara toda la verdad sobre la muerte de su hijo.

El patriarca de los De La Reina no pudo aguantar su rabia al saber que fue don Pedro quién dejó morir a su hijo Jesús después de que su arma se disparara tras un forcejeo con su tía Digna (Ana Fernández). Y es que aunque la madre de Luis y Joaquín pensaba que había sido ella quién mató a su sobrino en realidad fue Carpena quién le dejó morir pudiendo haber avisado a una ambulancia y quizás salvarle la vida.

Tras la muerte de su personaje, Juanjo Puigcorbé ha hecho un balance de su paso por 'Sueños de libertad' en una entrevista en la web de la serie de Antena 3. "Ha hecho un arco muy grande y muy especial desde que llegaba como el hombre educado que llegaba para recuperar a su hijo", señala el actor sobre la evolución de su personaje al que conocimos como un hombre bondadoso pero poco a poco fue cambiando su carácter a raíz de la muerte de su hijo Mateo (Pablo Béjar) en un accidente de coche y el suicidio de su mujer.

Juanjo Puigcorbé avanza un nuevo villano en 'Sueños de libertad'

Y es que el personaje de don Pedro Carpena ha ido endureciéndose con el paso de los capítulos hasta mostrarse una persona completamente manipuladora y el nuevo gran villano de la serie tras la salida de Alain Hernández. "Con Don Pedro se ha ido al límite y al final él también es límite", reconoce Juanjo Puigcorbé. Y al hablar de la relación de su personaje con el de Digna, confiesa que la deriva les sorprendió incluso a él y a Ana Fernández. "La relación no sigue para adelante, sino que se estabiliza y va para atrás. Esto nos sorprendió a los propios actores, que habría una vida en común entre los dos", asevera.

En los últimos capítulos pudimos ver la "caída a los infiernos" de don Pedro. Y como ya veía que se le acababa la vida quería dejar todo atado para que Perfumerías De La Reina no acaba en manos de los De La Reina nombrando a Tasio como nuevo director. "Habrá un relevo muy importante y muy malo", avanza.

Asimismo, Juanjo Puigcorbé no duda en agradecer el haber podido compartir reparto con unos "cracks" como ha definido a sus compañeros y al resto del elenco de la serie producida por Diagonal TV. "El nivel de los actores de esta serie es brutal y de los técnicos también y de los directores. Es ejemplar y por eso la serie está donde está porque se trabaja con mucha eficiencia", concluye.