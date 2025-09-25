Avance de 'Sueños de Libertad' del viernes, 26 de septiembre tras la muerte de don Pedro y sus consecuencias

'Sueños de libertad' está de celebración pues este miércoles cumplía 400 capítulos en las sobremesas de Antena 3. Todo un hito pues además lo hace siendo la serie diaria líder y la ficción más vista de toda la televisión actual. Una conmemoración que ha coincidido además con el punto culmen de varias de sus tramas con el descubrimiento por parte de Damián de la verdad sobre la muerte de su hijo Jesús y con el asesinato de Don Pedro como venganza.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras quedarse completamente solo y sin aguantar el dolor, don Pedro le pedía a Luz que le ayude a morir pues ya no aguanta más. La doctora Borrell le dejaba claro que su juramento hipocrático le impide hacerlo aunque se daba cuenta de que al empresario le queda poco tiempo de vida y no dudaba en contárselo a Cristina e Irene y la perfumista trataba de convencer a su madre para que perdone a su hermano.

En la fábrica, Tasio seguía bastante superado en su labor como director y no dudaba en reprocharle a Andrés el retraso en la producción del jabón y tenía algún que otro problema para comunicarse con los americanos de la base de Rota por su deficiente nivel de inglés. Además terminaba pagando su frustración con Gaspar y terminaba derrumbándose con Carmen reconociendo que echa mucho de menos a su madre.

En la tienda, pese a que Carmen le pidió que se pusiera al frente de la venta privada, Claudia no dudaba en delegar en Gema, que gracias a sus contactos consigue que varias clientas accedan a participar en dicha venta. Algo que llevaba a Carmen a tener que reconocer el buen trabajo de su compañera. Por su parte, Marta la liaba al presentarse borracha en la tienda poco antes del evento.

Gabriel no dudaba en acudir a don Pedro para conseguir información y sonsacarle quién fue quien le habló de las cartas y de todo lo que sabe pero Carpena decidía llevarse el secreto a la tumba. Además, Gabriel hablaba con Isabel para quedar en la habitación del hotel. Por su parte, María trataba de manipular a Andrés para que se muestre más ambicioso en el terreno profesional.

Finalmente, Irene accedía a visitar a su hermano para decirle que le perdona y mostrarle todo su apoyo en sus últimos instantes de vida. Carpena se apiadaba y terminaba confesando a su hermana que sabe donde está José y cuando estaba a punto de contarle todo, Damián les interrumpe.

Es entonces cuando Damián se encara con él por haber formado parte de la muerte de su hijo y de haber chantajeado a Digna. Pero además don Pedro decide revelarle que su hijo estaba vivo y que él le dejó morir y sobrepasado por el dolor, Damián terminaba cogiendo una almohada para ahogar a su enemigo y acabar de una vez con él.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 402 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el viernes 26 de septiembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 402 de 'Sueños de Libertad'

Luz, Digna y Gema en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Irene descubre que su hermano ha fallecido justo cuando estaba Damián con él en la habitación. Por ello, empieza a sospechar de que el De La Reina pudiera tener que ver con la muerte de don Pedro. Mientras, Digna empieza a temer con que Damián tome medidas y le denuncie a la guardia civil.

Gabriel trata de recomponer su relación con Begoña después de que le rechazara cuando ella le preguntó por su padre y ella también le pide perdón por no haber tenido tacto con el asunto y ambos terminan besándose.

Irene acude a contarle a Cristina que don Pedro ha muerto y su hija no duda en apoyarle en estos duros momentos. Paralelamente, Damián informa a toda la familia del fallecimiento de Carpena. Tras ello, el De La Reina no duda en tener una conversación con Andrés por su inquietud sobre que salga a la luz lo que pasó con don Pedro.

En la fábrica, Tasio sigue estando completamente sobrepasado con el cargo de director y Carmen no duda en apoyarle. Pero la encargada de la tienda también defiende a Marta ante lo sucedido con la venta privada pues es consciente de lo mal que lo está pasando la De La Reina desde la marcha de Fina y no duda en comentarle lo sucedido a Andrés. Mientras, Luz y Begoña celebran que han conseguido un ungüento que han desarrollado.

Gabriel no para de darle vueltas a lo del topo de don Pedro y empieza a pensar que pudo ser Marta. Por último, tras su conversación con Carmen, Andrés no duda en preocuparse por el estado de Marta y sus problemas con el alcohol pues todo puede terminar afectando a su trabajo en la fábrica.