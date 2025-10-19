Héctor de Miguel 'Quequé' sentencia de una forma insuperable hasta ahora a Juan del Val tras el Premio Planeta

El humorista Héctor de Miguel, popularmente conocido como Quequé, ha dado un repaso monumental a Juan del Val desde su programa 'Hora Veintipico' en la Cadena SER después de haberse proclamado ganador del Premio Planeta 2025.

"Juan del Val ha recibido la paga extra de Atresmedia en forma de Premio Planeta", resume el cómico, aludiendo de ese modo al nepotismo que muchos señalan sobre su victoria. "Vaya sorpresón. Me gusta cuando opera la meritocracia", añade con una más que evidente ironía.

"Y qué decir sobre su premio que no haya dicho ya él mismo", bromea con un corte del propio Juan del Val en 'El Hormiguero' en el que, al hablar de política, decía 'a mí me parece un fraude'. "Pero no nos puede extrañar que premien a un intelectual que nos ha dejado reflexiones como: que el novio de Ayuso reconozca que ha cometido un delito no significa que sea un delincuente confeso. Eso es una figura literaria que no entendéis porque no estáis a la altura", prosigue Quequé sin perder el sarcasmo.

Sobre el título de la novela premiada, 'Vera, una historia de amor', Héctor de Miguel también tiene algo que decirle: "Y luego, un libro con ese título al que se le nota que le ha dado muchas vueltas, joder. Ha buscado la excepcionalidad y la profundidad. Yo quiero leer ya la crítica en Babelia (suplemento cultural en El País) a ver si supera a la de Sonsoles Ónega".

Y no se queda ahí, pues no duda en llamar "cuñado" a Juan del Val: "Bueno, y siendo como es, ha contado una historia de amor, que bien podría haber contado una historia de poliamor, pero ese no es su público. Él sabe quién le va a leer. De hecho, el pseudónimo con el que se presentó al Planeta fue Corín Cuñado".

"Ojalá me fiche Antena 3. ¡Qué bien sale ser presentador en Antena 3! Igual se te caen un millón de espectadores pero te cae un millón de euros. Intxaurrondo, espabila, para qué quieres hacer un 23% de share si no es un 23% de acciones", continúa el cachondeo Héctor de Miguel.

Además, abre la porra para barruntar quién será el siguiente y aprovecha para lanzar un palo a Susanna Griso. "Yo creo que Vicente Vallés está ahí, ahí... Bueno, o Susanna Griso, que además ella hace ficción todas las mañanas. Su última novela se llama Securitas Direct, un thriller de ciencia ficción. O que se lo den ya a alguien que aúne a toda España: Arguiñano. A ver, en sus platos hay más literatura que en los tres últimos Premios Planeta, pero claro le pasa como a Montero, que se lleva mal con la RAE", sentencia.

Para concluir, Héctor de Miguel 'Quequé' plantea que "ya verás el lunes los chistes que van a hacer en 'El Hormiguero' sobre los impuestos que va a tener que pagar por este premio". "Entre lo crecidito que va él (Juan del Val) siempre y el nombre del premio, es capaz de pensar que competía con todos los escritores de la Tierra, siendo él además el satélite de Nuria Roca, a la que por cierto ha dedicado el premio. Qué menos que acordarte de tu mecenas", remata el humorista.