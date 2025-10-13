Explosiva expulsión a la que se enfrenta 'Supervivientes All Stars 2025' tras los cuatro nuevos nominados

'Supervivientes All Stars' ha puesto el pie en el acelerador al programar una expulsión sorpresa para la gala dominical. Por primera vez en lo que llevamos de edición, Sandra Barneda ha sido la encargada de comunicar una expulsión que, en esta ocasión, se ha saldado con Noel Bayarri fuera del reality. Por consiguiente, la moderadora del debate ha sido la maestra de ceremonias de una nueva ronda de nominaciones.

Como viene siendo habitual, antes del reparto de puntos, los habitantes de los Cayos Cochinos han participado en un decisivo juego de líder. En esta ocasión y tras unos minutos de intensa prueba, Rubén Torres se ha erigido como líder al vencer en la dinámica planteada. Por ello, además de la inmunidad, dicho concursante ha podido nominar de manera directa. En esta ocasión, Torres ha decidido exponer a Gloria Camila.

Así pues, el resto de los concursantes han nominado desde La Palapa. Lo han hecho siguiendo el patrón dictado por el reality: los supervivientes han tenido que quemar la fotografía del compañero al que le endiñan el punto del que disponen. Después de que todos los náufragos repartiesen dicho punto, Iván González, Miri Pérez Cabrero y Adara Molinero han sido los más votados y, por consiguiente, los nominados.

Otra de las dinámicas que el espacio de supervivencia ha mantenido ha sido la conocida como "el beso de la traición". Como concursante expulsado, Noel Bayarri ha tenido que nominar dándole un beso en la mejilla a su nominado: Adara Molinero. Una concursante que no ha podido esquivar la nominación al ser una de las más votadas.

Así ha sido el reparto de puntos de 'Supervivientes All Stars'

Jessica Bueno nomina a Iván González

Adara Molinero ha quemado la fotografía de Miri Pérez Cabrero

Gloria Camila le endiña su punto a Iván González

Tony Spina manda su punto a Miri Pérez Cabrero

Carlos Alba expone a Adara Molinero

Gloria Camila es la nominada de Iván González

Miri Pérez Cabrero cierra las nominaciones exponiendo a Iván González

Con todo ello, 'Supervivientes All Stars' hace frente a unas nuevas y determinantes nominaciones que dejan a Iván González, Miri Pérez Cabrero, Adara Molinero y Gloria Camila como concursantes expuestos. Uno de ellos seguirá los pasos de Noel Bayarri y se convertirá en el nuevo expulsado definitivo de la edición. Una ceremonia que, todo apunta, tendrá lugar el próximo jueves en la gala comandada por Jorge Javier Vázquez.