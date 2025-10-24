Estas son las 7 películas de estreno del último fin de semana de octubre en Netflix, Prime Video, Movistar+…

Ya tenemos ante nosotros el último fin de semana de octubre, porque el siguiente ya es Halloween y el Día de Todos Los Santos... y también el momento en el que Mariah Carey comienza su incansable promoción de su popular villancico 'All I Want For Christmas Is You'. Y, sinceramente, no sabemos si estamos preparados aún. Pero es un ritual que ya se debe cumplir todos los años. Así que, para ir calentando motores, os hemos preparado como siempre una lista de siete estrenos que llegan a streaming, con géneros de todo tipo. Desde terror, por supuesto, a thriller político. Y esta es precisamente la gran película del fin de semana: 'Una casa llena de dinamita', la nueva propuesta de la ganadora del Oscar Kathryn Bigelow, con Idris Elba de protagonista.

Siguiendo la senda del thriller también nos encontramos lo nuevo de Jude Law, 'Edén', junto a Ana de Armas. Y metiéndonos ya un poco en el terror, que para algo se acerca Halloween, ahí tenemos 'Weapons', la sensación del año, o 'Host', el título de terror tailandés que llega directamente a Prime Video. Pero si queremos propuestas más tranquilas y calmadas, ahí está 'Mr. Burton', un biopic atípico del mítico actor Richard Burton; 'Una vida en secreto', la última película de Richard Gere; o el documental de Ben Stiller sobre sus padres, dos leyendas de la comedia en Estados Unidos.

Una casa llena de dinamita

Sinopsis: Cuando un misil sin identificar el origen es lanzado contra Estados Unidos, la Casa Blanca comienza una carrera contrarreloj para determinar quién es el responsable y cómo actuar en respuesta.

Kathryn Bigelow, primera mujer en ganar el Oscar, gracias a su película 'En tierra hostil', regresa en plena forma con este thriller de altos vuelos, rodeada además de un reparto de auténtico lujo: Idris Elba, Rebecca Ferguson, Jared Harris, Jason Clarke, Anthony Ramos y Greta Lee. Esta nueva película, en su recorrido por festivales, ha recibido críticas increíbles. Así que, desde ya, es una seria candidata a todo en la temporada de premios. "Crecí en una época en la que esconderse bajo el pupitre significaba protegerse de un ataque nuclear. Hoy eso parece absurdo, pero ya entonces la amenaza flotaba en el aire. Hoy es aún peor: nueve naciones poseen arsenales capaces de borrar la civilización en minutos. Y sin embargo, lo estamos normalizando", denunció la directora en la presentación de la película en la Mostra de Venecia.

Estos años pasados hemos tenido también ejemplos que explotan las vergüenzas de nuestra sociedad, pero sobre todo de la sociedad estadounidense. Ahí tenemos la maravillosa 'Civil War' o la crítica ácida de 'No mires arriba'. 'Una casa llena de dinamita' es una muestra más de lo desquiciados que estamos, y de que todo puede saltar por los aires en cualquier momento.

Plataforma: Netflix

Edén

Sinopsis: En 1932, un grupo de europeos busca una nueva vida en una isla deshabitada del archipiélago de las Galápagos. Ellos y quienes les siguen creen haber encontrado el paraíso, pero descubren que el infierno son los demás.

La película dirigida por Ron Howard (responsable de cintas como 'Una mente maravillosa' o 'El código Da Vinci') y producida por AGC Studios, lleva mucho tiempo tratando de buscar una distribuidora. Pese a que se proyectó en el Festival de Toronto de 2024, hasta ahora solo se había estrenado en unos pocos cines en Alemania, y este agosto en Estados Unidos. Una historia que se inspira en hechos reales. El director supo de este relato hace 15 años, cuando se enteró de la historia de un grupo de europeos que, en la década de 1930, decidió mudarse a la isla deshabitada de Floreana.

¿Cuál ha sido el principal problema? Muchos dicen que su abultado presupuesto para una película de su tamaño. Porque no será por el reparto, plagado de estrellas: Jude Law, Vanessa Kirby, Sydney Sweeney, Daniel Brühl y ojo, Ana de Armas. La película ha sido calificada desde "grotesca" hasta "sobrecargada". Vamos, que no deja indiferente. Y ahora ha encontrado su casa gracias a Prime Video. "Creo que mucha gente que la vea saldrá fascinada", compartió Law para ScreenRant. "Y, por cierto, hay muchísimo material maravilloso en línea, además de historias y trasfondos que completan los detalles y te hacen darte cuenta de lo extraordinarios que fueron estos individuos y de lo increíble que es esta historia".

Plataforma: Prime Video

Mr. Burton

Sinopsis: En la ciudad galesa de Port Talbot, en 1942, Richard Jenkins vive como un escolar caprichoso, atrapado entre las presiones de su familia en apuros, una guerra devastadora y sus propias ambiciones. Sin embargo, surge una nueva oportunidad cuando el talento natural de Richard para el teatro llama la atención de su profesor, Philip Burton. El joven, que toma a Richard bajo su tutela, prospera gracias a la estricta tutela de Philip y a la orientación de la amable casera, Ma Smith. Sin embargo, a medida que el mundo de la interpretación se pone al alcance de Richard, el peso de su pasado corre el riesgo de frenarle para siempre.

Esta película de Marc Evans explora la figura de uno de los actores más recordados del Hollywood clásico: Richard Burton. Pero lo original de la propuesta es que nos muestra un poco más allá de dicho intérprete a través de la mirada del que fuera su mentor, Philip Burton. De hecho, este le ayudó, llevándole a vivir a su casa, encargándose de su manutención, para poder conseguir que Richard Jenkins (así se llamaba) pudiera seguir dando clases de interpretación. Hasta llegaría a adoptarlo legalmente (su padre era un alcohólico y su madre había fallecido en el parto). Pero siempre ha habido polémica respecto a la figura de Burton en todo esto. ¿Le ayudaba desinteresadamente... o había algo más?

La película lo aborda un poco de perfil, pero no por ello oculta las habladurías de dicha relación entre mentor y alumno. Toby Jones y Harry Lawtey son los protagonistas de una historia que, pese a pasar un poco desapercibida, tiene muchos puntos a favor para convertirse en una de esos films que te reconcilian con el cine.

Plataforma: Movistar Plus+

Una vida en secreto

Sinopsis: Daniel, un rico soltero neoyorquino, se ve obligado a evaluar sus elecciones de vida cuando descubre que una ex novia suya dio a luz a su hijo tras su separación hace 20 años.

Savi Gabizon, director israelí, estrenó en 2017 su película 'Ga'agua', que fue ampliamente aclamada en su país. Intenta hacer un remake 'a la americana' con Richard Gere, Diane Kruger y Suzane Clément de protagonistas. Y aunque la crítica no se mostró muy entusiasta con esta nueva adaptación, pese a contar con el propio director rehaciendo su historia, tenemos ante nosotros un drama de esos que ya no se hacen, y que poblaban la cartelera a mediados de los 90. Películas más pequeñas que van al corazón de la historia.

"Hubo algunos, o quizá muchos, cambios, pero los grandes cambios en esta versión están en el ADN, creo. Pienso que la nueva, la estadounidense, es mucho más emocionante y logra conmoverte cuando la ves, más que la israelí", comentó su director al medio Comingsoon. "Creo que Richard, con su peso, logra llevarla en esa dirección, y eso es todo. Creo que ese es el cambio principal: la dirección de la emoción. Los pequeños cambios son cambios culturales. Si tengo que resumir cuáles son las diferencias culturales entre la cultura israelí y la estadounidense, las definiría como más sutiles y menos directas. En la forma de comportarse y de hablar".

Plataforma: Movistar Plus+

Weapons

Sinopsis: Cuando todos los alumnos de una misma clase, salvo uno, desaparecen misteriosamente la misma noche y exactamente a la misma hora, la pequeña ciudad donde viven se pregunta quién o qué está detrás de su desaparición.

Zach Cregger dirigió la gran sorpresa de terror del año. Con Josh Brolin y Julie Garner de protagonistas, 'Weapons' ha arrasado en taquilla con su modesto presupuesto, y también en redes sociales. Algunos la definen como 'película de terror'. Otros, como 'comedia involuntaria'. Lo cierto es que todos tienen razón, porque la película es una mezcla de géneros que, aunque parece imposible, acaba funcionando en su conjunto.

Ha conseguido dividir al público, eso sí. Pero mejor eso que pasar inadvertida o dejar indiferente, ¿verdad? La atmósfera es muy interesante, y los personajes están bastante bien definidos. De hecho, hay planes para hacer una precuela sobre uno de ellos (no vamos a desvelar su identidad, porque ver esta película sin saber nada o casi nada es lo más indicado). Uno de esos títulos pequeños que arrasan, y que llega a digital pocos meses después de su estreno en cines. Perfecta para Halloween. Porque va a haber más de una persona que se disfrace como cierto personaje del film...

Plataforma: HBO MAX

Stiller y Meara: Nada está perdido

Sinopsis: Ben Stiller narra la historia de sus padres, los legendarios comediantes Jerry Stiller y Anne Meara.

Ben Stiller es uno de los actores cómicos más famosos de las últimas décadas. Ya no solo por 'Y entonces llegó ella' o 'Algo pasa con Mary', sino por la saga de 'Noche en el museo' o 'Los padres de ella'. Eso sí, en los últimos años se ha ido especializando en dirección (aunque ya coqueteara con ello en los noventa, con la película de culto para la Generación X 'Bocados de realidad'). Y si hay algo que destacar en su filmografía reciente, es la creación de la serie de AppleTV 'Separación', una de las mejores y más rompedoras del streaming.

En este documental, el actor explora no solo la huella de sus padres en la cultura popular, sino también en su propio hogar, donde la creatividad, el arte y la vida familiar a menudo se entrelazaban. Stiller vuelve la cámara hacia sí mismo y sus seres queridos para reflexionar sobre la profunda influencia que Jerry y Anne tuvieron en sus vidas y sobre las lecciones que las distintas generaciones podemos aprender de quienes amamos.

Plataforma: Apple TV+

Host

Sinopsis: Host sigue a Ing, una joven enviada a un reformatorio en una isla remota donde la obediencia es la única norma. El colegio funciona bajo una estricta jerarquía, con la alumna favorita del director en lo más alto e Ing en lo más bajo. Poco después de su llegada, comienzan a producirse una serie de incidentes inquietantes. A medida que estos inquietantes sucesos se acumulan, Ing debe enfrentarse a una pregunta aterradora: ¿es simplemente una víctima de estos sucesos sobrenaturales, o podría ser ella misma su origen?

Gracias a las plataformas de streaming podemos acercarnos al terror hecho en otros países, y que normalmente nos pasaba desapercibido. Y hoy traemos el ejemplo de 'Host' (no confundir con la película de terror de 2020, ni con el film dirigido por Bong Joon-ho, o con ese drama juvenil basado en la novela de Stephenie Meyer). No, aquí se trata de una cinta de horror tailandés que revive el mito de Mae Sue, la diosa guardiana de los recién nacidos. Este espíritu protege a los bebés en sus primeros días de vida, pero si no se cumplen los rituales adecuados... Bueno, todo puede tomar un cariz un tanto aterrador.

Dirigida por Pokpong-Pairach Khumwan, se estrena en exclusiva en Prime Video y, como podemos ver en el tráiler, promete grandes dosis de auténtico terror. Espíritus malvados y maldiciones imperdonables. Todo ello se da la mano en 'Host', y si queréis pasar miedo este Halloween, es la película perfecta para ello.

Plataforma: Prime Video