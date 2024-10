Dónde ver las 10 mejores películas de terror este Halloween en Netflix, Prime Video, Max o Disney+

Por supuesto que Halloween es una de las épocas de más estrenos en plataformas. Porque el género del terror y del thriller siempre da varias de las mejores historias, y sobre todo, de las que más engancha al público. Así que os hemos preparado una lista de los diez mejores estrenos en plataformas para Halloween, y para que paséis una buena noche de miedo.

Entre ellas, podemos destacar la presencia de la última película del genio del thriller y de los plot twist finales. Estamos hablando de 'La trampa', de M. Night Shyamalan, que llega a MAX tras su paso por cines este pasado verano. También destacamos la presencia de la adaptación de la novela de Manel Loureiro, 'Apocalipsis Z'. ¿Una de zombies españoles? Ya estábamos tardando. También Disney Plus se ha puesto las pilas con ofertas de todo tipo, desde una calabaza asesina a Sarah Paulson luchando contra tormentas de arena. Y, entre todas ellas, tenemos la película de culto del año, 'El último late night', o un Russell Crowe haciendo de exorcista para el Vaticano. ¿Quién da más?

La trampa

Sinopsis: Un hombre y su hija adolescente asisten a un concierto de música pop. Pronto, el padre se da cuenta de que hay algo raro en el ambiente, y de que algo inquietante está sucediendo.

M. Night Shyamalan ha recuperado su fama perdida gracias a sus proyectos de la última década. Películas como 'El incidente' o 'Airbender. El último guerrero' fueron fracasos en taquilla, y también entre la crítica especializada. Pero gracias a 'La visita' o 'Múltiple', las cosas empezaron a cambiar. Y sí, ahora ya se espera con ganas cada nuevo proyecto del director. El último es 'La trampa', protagonizado por un recuperado Josh Hartnett, que busca referencias entre Hitchcock o Brian De Palma. Las cosas no siempre funcionan en este thriller perfecto para Halloween. El guión es verdad que está repleto de agujeros, y tienes que entrar un poco en el juego. Pero cuando lo haces, es muy disfrutable.

Plataforma: MAX

Calabaza asesina

Sinopsis: Un grupo de supervivientes se encuentra atrapado en un pueblo de recreación histórica en Halloween, donde deben unirse para luchar contra una calabaza vengativa y sensible.

¿Qué podemos esperar de una película cuya sinopsis nos habla de una calabaza mutante que asesina a gente en Halloween? Pues una comedia de terror gamberra y repleta de vísceras. No explota todo su potencial (peca de ser un tanto aburrida), pero la sangre es el principal protagonista. Además de un grupo de personajes que luchan por sus vidas y tratan de sobrevivir a una noche demencial. Perfecta para pasar una noche de miedo entre risas.

Plataforma: Disney Plus+

Aguanta la respiración

Sinopsis: Década de 1930, Oklahoma. En medio de terribles tormentas de polvo cada vez más horribles, una joven madre atormentada por el pasado se convence de que una presencia misteriosa amenaza a su familia y toma medidas extraordinarias para protegerles.

El conocido como Dust Bowl fue una serie de tormentas de polvo que devastaron las Grandes Llanuras de Estados Unidos en los años 30. Y en esa época precisamente se enmarca este thriller de terror sobrenatural con una Sarah Paulson que confirma de nuevo ser una perfecta scream queen. Acompañada por Ebon Moss-Bachrach ('The Bear'), su actuación ayuda a construir un clima opresivo y asfixiante, refrendado por las tormentas de arena que lo complican todo. Un estudio de una relación madre-hija que podría enmarcarse en ese tipo de películas como 'Babadook'.

Plataforma: Disney Plus+

El exorcista del Papa

Sinopsis: En 1987, Gabriele, exorcista jefe en la diócesis de Roma, es enviado por encargo directo del Papa a la abadía de San Sebastián, en España, ya que, según el Santo Padre, ese lugar alberga un mal oscuro muy poderoso que lleva vigente desde la Santa Inquisición. Basada en la vida de Gabriele Amorth.

Russell Crowe ha descubierto una vertiente nueva de su carrera metiéndose de lleno en el género del terror. Y en esta historia le vemos como un exorcista real, que viaja a España a investigar la supuesta posesión de un niño. Decimos España porque en la película afirman estar en Segovia, aunque todos hablen con acento extranjero y de repente la ciudad tiene acantilados y un mar que ni el Cantábrico. Quitando esas cosas tan típicas de Hollywood, es un espectáculo de primera, con un Crowe encantado de estar por allí, y una sinvergonzonería aplastante. ¿Miedo? Miedo tan poco da. Pero el misterio se mantiene y la localización es inmejorable. Y en el tramo final, es un descalabre tan surrealista como divertido.

Plataforma: Netflix

No te muevas

Sinopsis: Un asesino experimentado inyecta un potente agente paralizante a una mujer afligida. Ella debe correr, luchar y esconderse antes de que su cuerpo se apague.

Si tenemos que recomendar thrillers de terror para este Halloween, no puede faltar uno de los últimos estrenos de Netflix. Protagonizada por Kelsey Asbille, junto a Finn Wittrock, es una de las películas más angustiantes de la lista. Tiene retazos de la incómoda 'No respires', pero con el añadido de que la protagonista va a quedar paralizada en un tiempo muy concreto. No hacen falta grandes alardes para una película que mira hacia delante y que, sobre todo, busca concienciar y denunciar sobre la violencia contra las mujeres.

Plataforma: Netflix

Apocalipsis Z: el principio del fin

Sinopsis: Una especie de rabia que transforma a la gente en criaturas agresivas se extiende por todo el planeta. Manel se aísla con su gato en su casa de Galicia, recurriendo a su ingenio para sobrevivir. Pronto tienen que salir a buscar comida, por tierra y mar, encontrándose con todo tipo de peligros, comenzando un viaje de supervivencia física y emocional, con acción, tensión, infectados rabiosos… y un malhumorado gato.

Ya era hora de que el cine español se empezara a creer que puede hacer grandes películas de terror con zombies, ¿verdad? Prime Video ha apostado fuerte por esta adaptación de la novela de Manel Loureiro, y traslada un apocalipsis de muertos vivientes a nuestro país. Francisco Ortiz es el gran protagonista de una historia que puede retrotraernos a videojuegos como 'Days gone', con grandes manadas de zombies persiguiendo a los personajes. Llega el mismo día de Halloween a la plataforma, así que qué mejor momento para verla.

Plataforma: Prime Video

House of spoils

Sinopsis: Una chef abre su primer restaurante. Allí se enfrentará al caos en la cocina, a un inversionista dudoso y a las dudas sobre sí misma. Aunque la presión aumenta gracias al anterior dueño del local que amenaza con sabotearla.

Ariana DeBose saltó a la fama gracias a su papel en el 'West Side Story' de Steven Spielberg. De hecho, ganó el Oscar a Mejor Actriz Secundaria. Aunque algunos dirán que su punto álgido fue presentando los BAFTA de 2023 con su peculiar rap y su frase mítica de "Angela Bassett did the thing". Desde entonces, no ha tenido mucha oportunidad para brillar. Pero lo hace y mucho en 'House of spoils', una historia halloweenesca en los fogones de un restaurante. No queremos desvelar mucho más, porque lo interesante de esta película es ir descubriendo poco a poco todo lo que rodea a la casa a la que se muda la protagonista. El ambiente opresivo ayuda mucho a mantener el misterio y, sobre todo, la brutal interpretación de DeBose.

Plataforma: Prime Video

El misterio de Salems Lot

Sinopsis: El escritor Ben Mears regresa a Jerusalem's Lot, la casa de su infancia, en busca de inspiración para su próximo libro. Allí descubre que su ciudad natal está siendo presa de un vampiro sediento de sangre.

Gary Dauberman es el encargado de dirigir esta nueva adaptación de una pequeña novela publicada en los años 70 por Stephen King, el rey del terror (y ya si nos ponemos, de Halloween). La crítica no ha sido muy entusiasta con esta nueva historia del genio de Maine, sobre todo por lo convencional y aburrido de la propuesta. Sí, está bien adaptada la historia, pero le falta un plus para hacerla más escalofriante. Pese a ello, funciona bien, y en el aspecto visual todo está de diez, salvo algunas decisiones que no acaban de entenderse bien.

Plataforma: MAX

El último late night

Sinopsis: En la noche de Halloween de 1977, el caos se desata cuando el presentador Jack Delroy entrevista a una parapsicóloga y a una joven adolescente que es la única superviviente de una matanza masiva en una iglesia satánica.

Una de las películas de terror más comentadas de este 2024. No solo por su uso algo torticero de la Inteligencia Artificial en unas transiciones, que provocó un boicot al proyecto. Sino también por su tono y su propuesta diferente y arriesgada. Situar la película en un late show de los años 70, y casi ver todo lo que ocurre en directo podría haber dado un proyecto fallido. Pero 'El último late night' sabe cómo llevar la historia hacia delante para mantenerte pegado al asiento. De hecho, no explota hasta ya pasada la mitad de la película. Pero lo interesante es cómo va dejando destellos y pistas a lo largo de la trama para poder unirlas al final. Una película que terminará siendo de culto casi con total seguridad.

Plataforma: Filmin

Mr. Crocket

Sinopsis: Una madre afronta horrores inimaginables para salvar a su hijo de una entidad malvada disfrazada que acecha a jóvenes inocentes.

Esta película de terror dirigida por Brandon Espy y protagonizada por Jerrika Hinton y Elvis Nolasco se vuelve a centrar en la relación entre una madre y un hijo. Un tipo de historias que siempre funcionan muy bien en el género del terror. Aunque ya vimos algo similar a esta propuesta en la olvidada e infravalorada primera temporada de 'Channel Zero', la película que trae Disney Plus consigue darnos una nueva historia con tintes sobrenaturales perfecta para Halloween. Eso sí, se nota que el presupuesto es, por decirlo de alguna forma, ajustado.

Plataforma: Disney Plus