Cine de estreno que llega a Netflix, Movistar+ o Disney+: qué ver este fin de semana del 23 al 25 de mayo

Esta semana, el catálogo de las plataformas de streaming se llena de tensión y misterios paranormales. Vale que quizá muchos de estos estrenos cuadraran mejor en una época como Halloween. Pero con cómo está el mundo actualmente, no nos sorprende nada a estas alturas. Así que este fin de semana tenemos multitud de opciones para ver sentados en casa mientras reflexionamos sobre un futuro cada vez menos positivo. Netflix, Disney Plus o MAX nos dan opciones totalmente diferentes y os traemos cinco de esos estrenos para que podáis elegir.

Netflix apuesta fuerte con una nueva entrega del universo de 'La calle del terror'. Esta nos transporta a otro escalofriante episodio del pasado maldito de Shadyside. Mientras que en Disney Plus tenemos el documental sobre Ruby Franke —la madre influencer convertida en pesadilla mediática— que promete dejar a más de uno con la boca abierta. Mejor no saber mucho de su caso antes de ver el documental, porque resulta escalofriante. Pero no todo será horror: en MAX aterriza 'Mickey 17', la esperadísima nueva película de Bong Joon-ho protagonizada por Robert Pattinson. En Movistar Plus+ destaca 'Twisters', secuela espiritual del clásico noventero. Y para quienes buscan aventuras con un toque de magia, 'La fuente de la eterna juventud' ofrece una historia fantástica ideal para dejarse llevar. Prepara las palomitas: este fin de semana toca maratón.

La calle del terror: la reina del baile

Sinopsis: Una noche de primavera... la suave luz de la luna... cinco hermosas candidatas a reina del baile... parejas bailando en el baile de graduación del instituto Shadyside... estos deberían ser los ingredientes del romance. Pero si se añade un brutal asesinato, y luego otro, y otro, la receta se convierte rápidamente en horror. Lizzie McVay se da cuenta de que alguien está asesinando una a una a las cinco candidatas a Reina del Baile... ¡y que ella puede ser la siguiente en la lista! ¿Podrá detener al asesino antes de que el baile termine para siempre?

Con más de 400 millones de obras vendidas, traducidas en más de 35 idiomas, R.L. Stine es uno de los autores más prolíficos y más vendidos de la literatura juvenil. Su imperio literario se desarrolló sobre todo a lo largo de la década de los 90, con sus libros de 'Pesadillas'. Pero también publicó historias un poco más adultas con el título de 'La calle del terror'. Netflix adaptó libremente alguna de sus historias en 2021, haciendo una trilogía que triunfó, y convenció a la crítica. Ahora llega la cuarta parte, aunque en un principio no tendrá relación con la trama que vimos en las anteriores películas. En este caso, adapta el libro de 1994 'La reina del baile'. Ella Rubin ('Anora'), Lili Taylor ('Expediente Warren'), Ariana Greenblatt ('Barbie'), Katherine Waterston ('Animales fantásticos y dónde encontrarlos'), Joanne Boland ('X-Men: Apocalipsis'), Damian Romeo ('Ginny y Georgia') y Chris Klein ('American Pie') forman su reparto esta vez, sustituyendo a actrices como Sadie Sink o Maya Hawke.

Plataforma: Netflix

Twisters

Sinopsis: Kate Cooper, una excazadora de tormentas perseguida por un devastador encuentro con un tornado durante sus años universitarios; ahora estudia los patrones de tormentas en las pantallas de forma segura en la ciudad de Nueva York. Su amigo Javi la atrae de regreso a las llanuras abiertas para probar un nuevo e innovador sistema de seguimiento. Allí, se cruza con Tyler Owens, encantador e imprudente superestrella de las redes sociales que disfruta publicando sus aventuras, persiguiendo tormentas con su estridente equipo, cuanto más peligroso, mejor.

Glen Powell es ya una estrella de Hollywood, guste o no. Lo ha intentado, y sigue intentándolo cada día, con toda la fuerza de la que es capaz. Y al final lo ha conseguido. Porque cuando tienes un padrino como Tom Cruise, y formas parte de una de las películas más taquilleras de la historia, todo parece más fácil, ¿verdad? Esta secuela legado de 'Twister' recupera el espíritu de la original, pero con mejores efectos especiales (y eso que los originales son muy buenos), un poco más de humor y un grupo de personajes a la caza de nuevos huracanes. Y aunque Glen Powell no es realmente el protagonista (Daisy Edgar-Jones tiene ese honor), roba cada escena en la que aparece, demostrando por qué el star system está obsesionado con él. Una película de acción y aventuras sin pretensiones que funciona como un reloj.

Plataforma: Movistar Plus+

La fuente de la eterna juventud

Sinopsis: Dos hermanos distanciados se asocian en un gran golpe a escala global para encontrar la mitológica fuente de la eterna juventud. Tendrán que usar sus conocimientos de historia para seguir pistas en una aventura épica que cambiará sus vidas... y que puede que les otorgue la inmortalidad.

Con un guion de James Vanderbilt y dirigida por Guy Ritchie, por fin nos llega la película de aventuras que estábamos esperando. 'La fuente de la eterna juventud' está protagonizada por John Krasinski y Natalie Portman, haciendo de hermanos intrépidos en busca de una de las leyendas más importantes de nuestra historia. Como si fuera una especie de spinoff de 'Indiana Jones' o 'La momia', esta nueva película de Apple tiene el aspecto de una gran superproducción de Hollywood.

"Cuando las cosas son más difíciles en casa, intentas encontrar esa alegría, ligereza y humor en tu trabajo", explicó Portman a Interview Magazine sobre cómo elige sus proyectos. "Fue muy, muy diferente porque todo lo que he hecho a esta escala ha tenido muchísimo CGI. 'La fuente de la eterna juventud' se rodó en lugares reales, con personas reales. Así que hubo una emoción especial al formar parte de verdad", explicó para el medio de Malasia BURO.

Plataforma: Apple TV+

Mickey 17

Sinopsis: Mickey 17, un miembro de la tripulación prescindible enviado a un planeta helado para colonizarlo, se niega a dejar que su clon de reemplazo, Mickey 18, tome su lugar.

Adaptación del libro original de Edward Ashton, 'Mickey 17' es la nueva película de Bong Joon-ho, el director surcoreano de la ganadora del Oscar 'Parásitos'. En este caso, tiene a Robert Pattinson como protagonista, pero además por partida doble, ya que interpreta a dos clones en esta historia distócica repleta de humor surrealista. La película no tuvo la taquilla esperada, y la crítica tampoco entendió muy bien la historia que quería contar su director. Pero lo cierto es que Pattinson hace una de las interpretaciones más complejas (y divertidas) de toda su carrera. 'Mickey 17' reflexiona sobre la diferencia de clases, por supuesto, pero también sobre la ambición y la codicia humanas... y sobre la experimentación con personas, además de la complejidad morar de la clonación. Es verdad que la película va cambiando de tono a cada rato, y nunca sabes por dónde te va a salir. Una trama sorprendente y diferente que no gustará a todo el mundo, pero que no deja de ser original (y curiosa de ver).

Plataforma: HBO MAX

El diablo en la familia: la caída de Ruby Franke

Sinopsis: Ruby Franke, una antigua mamá bloguera de YouTube con millones de seguidores, fue condenada a prisión por abuso de menores.

Ruby Franke fue una influencer estadounidense conocida por su canal de YouTube “8 Passengers”, donde compartía su vida familiar junto a su esposo Kevin y sus seis hijos. El canal, que alcanzó más de 2 millones de suscriptores, mostraba una imagen de familia ejemplar, pero con el tiempo surgieron preocupaciones sobre sus métodos de crianza, que incluían castigos severos y humillaciones públicas hacia sus hijos.

En agosto de 2023, el caso dio un giro dramático cuando su hijo de 12 años escapó de la casa de Jodi Hildebrandt, socia de Ruby en el proyecto “ConneXions”, y pidió ayuda a un vecino. El niño presentaba signos evidentes de desnutrición y heridas abiertas. Las autoridades encontraron a otra hija de 10 años en condiciones similares. En este documental, se incluyen testimonios de sus hijos mayores, Shari y Chad, quienes han compartido sus experiencias y el impacto del abuso en sus vidas.

Plataforma: Disney Plus