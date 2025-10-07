El problema de salud que sufre Gonzalo Miró por el que aparece así en la pantalla de TVE: "Pinta mal"

Gonzalo Miró cogió por sorpresa a los espectadores de 'Directo al grano' el pasado viernes al mostrar en directo las consecuencias de su último revés de salud. El compañero de Marta Flich mostró en el espacio de La 1 el aparato que tendrá que llevar en la pierna hasta recuperarse de su última lesión, y este lunes ha hecho saltar todas las alarmas con su última actualización en Instagram.

"Se tienen que acostumbrar las próximas semanas a verme con semejante aparataje. Para aclararlo, no ha sido nadie del programa", desveló el conductor de 'Directo al grano' el pasado viernes, elevando sobre la mesa del programa la bota ortopédica con la que ha acabado tras su último percance deportivo, del que no quiso dar demasiados detalles durante la emisión.

Gonzalo Miró actualiza su estado de salud tras aparecer con una bota ortopédica en 'Directo al grano'

"Es lo que tiene practicar deportes de riesgo", señaló únicamente Gonzalo Miró, haciendo referencia al desastroso resultado de su último partido de fútbol, pronunciándose sobre la gravedad de la lesión. "Si nadie se ha roto nunca el tendón de Aquiles, lo recomiendo. Es una experiencia espectacular", aseguró el presentador de TVE.

Tras reaparecer en 'Directo al grano' este lunes de nuevo arrastrando el aparato en su pierna, el antiguo colaborador de 'Espejo Público' ha tomado su cuenta de Instagram para informar a sus seguidores sobre cómo avanza su proceso de recuperación. "Os presento a mis nuevas mejores amigas. Pinta mal y Leia lo sabe", ha escrito en su último post junto a una foto de él con muleta y la bota ortopédica junto a su perrita.

Así, Gonzalo Miró tendrá que esperar varias semanas hasta poder moverse con soltura por el plató de 'Directo al grano', formato de LA OSA Producciones que estrenó junto a Marta Flich a mediados de septiembre y que parece estar consolidándose en las tardes de La 1, firmando un 10,7% y 839.000 espectadores este lunes. Y es que, el comunicador se enfrenta a una dolencia más que común entre los jugadores de fÚtbol.

Se trata de una lesión que afecta a la parte trasera de la pantorrilla y que ocurre cuando el Tendón de Aquiles, que une el músculo tríceps sural con el calcáneo, se estira en exceso, provocando una ruptura espontánea del mismo ante una sobrecarga continuada. Y es que, este tendón es fundamental para la estabilidad del tobillo y la marcha, por lo que su recuperación puede ser tediosa dada la limitación física que acarrea.