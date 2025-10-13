El hachazo de Marta Flich y Sarah Santaolalla a Andrea Levy en TVE por el bulo de Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez, el director de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, está en boca de todos después de que se hayan publicado los vídeos de su declaración al juez que investiga el caso del fiscal general del Estado por la supuesta filtración de datos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Un asunto que ha provocado un rifirrafe entre Marta Flich y Sarah Santaolalla y Andrea Levy en 'Directo al grano'.

"Nos vamos al Tribunal Supremo donde el novio de Ayuso y su asesor estrella, Miguel Ángel Rodríguez han mostrado las costuras de su causa contra el fiscal general del Estado. No era información, era intuición", empezaba diciendo Marta Flich. "Qué listo", se escuchaba apostillar a Gonzalo Miró.

Tras conectar con una reportera, Marta Flich se dirigía a Andrea Levy para saber cuál era la reacción dentro del PP ante la gran mentira de Miguel Ángel Rodríguez. "¿Qué pensáis en el PP de esta trola, de este bulo, que pensáis Andrea?", le cuestionaba la presentadora. "Aquí lo tratáis de bulo pero luego vamos a ver lo que dice la justicia ¿no?", le empezaba replicando la concejala del PP en Madrid.

"Es una opinión o puede ser una deducción que tú digas que Miguel Ángel Rodríguez dice un bulo, pero lo que se está juzgando es la filtración de secretos del fiscal general del Estado. Lo que dijo Miguel Ángel y lo que dice que es obvio y que deduce es que si había un particular que quería llegar a un acuerdo con la administración tributaria y justo antes de que vaya a llegar al acuerdo de forma sorpresiva se dan por finalizadas las negociaciones y luego esta información aparece en un portavoz del PSOE pues hay una deducción de que es un caso que escalaba para arriba, pero no se está juzgando a Miguel Ángel Rodríguez", insistía Andrea Levy.

Sarah Santaolalla y Marta Flich replican a Andrea Levy por defender a Miguel Ángel Rodríguez

Era entonces cuando Sarah Santaolalla le frenaba en seco. "Pero Andrea lo que está diciendo Miguel Ángel Rodríguez es...", trataba de decir la periodista antes de que Marta Flich también se sumara a la réplica. "Pero que le dio el OK a Miguel Ángel Rodríguez para que diera esta información dice el particular", le recordaba la presentadora de 'Directo al grano'.

"Es que lo dice Miguel Ángel Rodríguez que él no tiene una información sino una intuición porque tengo el pelo blanco. Es decir desde cuando una opinión sea de quién sea está por encima de una información. Y lo peor de todo lo que dijo Miguel Ángel Rodríguez, porque mintió, es que lo publicó un periódico y se ha creado una campaña por la que se va a sentar el fiscal general del Estado por la mentira de un señor", le replicaba Sarah Santaolalla.

"Por cierto hablando de malversación durante todo este tiempo, ¿qué hace el jefe de gabinete de la señora Ayuso defendiendo a la pareja de la señora Ayuso? ¿Qué hace dándole la coartada perfecta? Es una vergüenza. Miguel Ángel Rodríguez debería ser cesado y el PP dar explicaciones, cosa que no ha hecho", concluía Sarah Santaolalla ante Andrea Levy.