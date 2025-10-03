Sarah Santaolalla pone del revés a Almeida en TVE con estas lapidarias palabras: "Un adulto tan no funcional"

Sarah Santaolalla ha puesto de vuelta y media a José Luis Martínez-Almeida, el alcalde de Madrid, después de aprobarse una iniciativa de la extrema derecha (VOX) que obliga a informar a las mujeres que quieren abortar del supuesto "síndrome post aborto". Algo que la ciencia no respalda.

Ante la polémica que ha suscitado este asunto, el regidor del Ayuntamiento de la capital ha tenido que recular, diciendo ahora que el "síndrome post aborto" no existe y que la información que se ofrezca a las mujeres será solo voluntaria. Eso sí, dicha iniciativa de la ultraderecha se mantendrá.

Mientras tanto, el gobierno de Pedro Sánchez ha criticado la deriva antiabortista del Partido Popular y ha anunciado que será garante en el derecho de las mujeres a abortar, recogiéndolo en la Constitución. Pues bien, todo ello ha sido tratado en 'Mañaneros 360' de TVE, y Sarah Santaolalla no se ha andado con rodeos en su réplica a Almeida.

"Lo que me sorprende es que el mismo hombre que presumía en entrevistas de no saber hacer un huevo frito y que se casaba para no ser un adulto tan no funcional, un señor que ha presumido de no saber liderar su vida y no tener capacidades de adulto, pretenda liderar y mandar sobre los cuerpos de las mujeres", ha sentenciado Santaolalla sin titubeos.

Unas palabras absolutamente demoledoras que retratan a la perfección al alcalde madrileño y que la colaboradora ha continuado: "Un señor que abiertamente -no lo digo yo, lo dijo él en una entrevista- presumió de no saber hacer un huevo frito... pero sí que sabe cómo tenemos que actuar las mujeres".

"Eso sí que me parece absurdo. Y que la Constitución blinde el derecho al aborto es algo necesario y me parece de justicia para las mujeres en este país; para que cuando lleguen estos machistas al gobierno no puedan hacernos retroceder y no puedan mandar sobre nuestros ovarios", ha rematado Sarah Santaolalla.