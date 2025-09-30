Sarah Santaolalla va a degüello contra Noelia Núñez dando donde más duele en su enfrentamiento en Mediaset

Ante la posibilidad de que Pedro Sánchez cumpla otro año sin presentar los Presupuestos Generales del Estado, Nacho Abad planteaba esta martes en la mesa de debate de 'En boca de todos' si este nuevo retraso debería traducirse en su dimisión o no. Lo que el presentador no podía imaginar es que esta cuestión provocaría una lluvia de dardos entre Noelia Núñez y Sarah Santaolalla, que protagonizaron uno de los momentos más tensos de la emisión.

"Me parece que es una anomalía democrática y que, de todas formas, esto de que hoy, teóricamente, cumple el plazo… Pero quiero decir que si mañana se presentan, que según la ministra Montero ha dicho que están trabajando en ello, tiene que haber un techo de gasto, una senda de déficit…", ha comenzado contestando Rebeca Marín ante la tajante pregunta del presentador.

Sarah Santaolalla estalla contra Noelia Núñez en 'En boca de todos': "Estudia un poco y luego vienes"

Sin embargo, antes de que la periodista pudiese terminar, Noelia Núñez no tardaba en burlarse de los atrasos del Gobierno criticando la gestión de Sánchez, recibiendo una réplica casi inmediata por parte de Sarah Santaolalla. "Lo que ha tardado Ayuso. Cinco años estuvo sin presupuestos", ha replicado la analista antes de que su compañera comenzase a gritar.

Sarah Santaolalla y Noelia Núñez en 'En boca de todos'

"Ayuso no, y Mañueco también ha presentado los presupuestos", aclaraba la antigua diputada del Partido Popular, elevando cada vez más el tono por encima de los colaboradores. "Está incumpliendo la Constitución. ¿Qué decía Pedro Sánchez?", insistía la que fue vicesecretaria nacional de Movilización y Reto Digital del PP antes de dimitir de todos sus cargos.

"Hay que venir con los deberes hechos, hay que estudiar más, las noticias hay que leérselas", le reprendía entonces Sarah Santaolalla, echando por tierra su discurso en 'En boca de todos'. "Desde luego, que el ejemplo de hincar lo haces tú. O sea, hincar codos a tope", señaló entonces la colaboradora, haciendo estallar a su compañera de mesa.

"He hincado más codos que tú. Solo hay que ver el currículum. Has vivido con dinero público, mintiendo y falsificando tu currículum, durante diez años. Diez años llevándote la pasta de todos los españoles. Estudia un poco y luego vienes", ha sentenciado Santaolalla haciendo referencia a la polémica que Núñez enfrentó este verano y tras la cual fichó como colaboradora en el espacio de Cuatro tras ser entrevistada por Nacho Abad en plató.