Borjamina (Mozos de Arousa) sorprende al contar en qué ha gastado el dinero del premio de 'Reacción en cadena'

A finales de noviembre se cumplirá un año desde que los Mozos de Arousa se despidieron de 'Reacción en cadena' tras caer eliminados ante Los Alhambraos. El trío gallego formado por los hermanos Borjamina y Raúl Santamaría y Bruno Vila se llevaron un bote de 2.630.177 euros.

No obstante, cabe recordar que como sucede con los botes de 'Pasapalabra' y de cualquier otro concurso, hay que restarle el gran pellizco que se lleva siempre Hacienda. Con una tributación del 47%, para el Fisco irán directamente 1.236.183 euros. De este modo, se reduce el importe neto que percibieron los Mozos de Arousa a 1.393.994€, que igualmente es una cifra nada desdeñable. Al dividirlo entre los tres integrantes, cada uno se embolsó 464.664,67€. Casi medio millón de euros.

Ahora casi un año después de su triste despedida de 'Reacción en cadena', que estuvo además salpicada por la polémica guerra abierta con Mediaset tras dejarles finalmente fuera de las Campanadas pese a lo apalabrado, Borjamina ha confesado en qué ha gastado ese dinero.

Así, Borjamina ha querido compartir con sus seguidores en Instagram el negocio que está montando con el premio que ganó en el concurso que presentaba Ion Aramendi en Telecinco hasta su cancelación el pasado mes de julio.

"Desde que acabamos en 'Reacción en cadena', que en paz descanse, no han parado de preguntarnos en qué gastamos el premio. Y bueno yo decía la verdad, que en ningún capricho en concreto y tal. Pero bueno, ya os lo puedo contar y es que llevo meses trabajando en un proyecto que me hace mucha ilusión. ¿Y cuál es ese proyecto? Pues este", empieza diciendo Borjamina mientras muestra cómo está montando una librería.

"Sí, voy a ser librero. Y es que tenía claro, que ya que ese premio lo ganamos gracias a nuestros conocimientos y demás y a nuestra cultura general, pues quería contribuir de alguna forma a seguir esparciendo esa cultura digamos, y me parece un proyecto chulísimo, que además no será solo una librería. Pero ya veis que aún queda aquí mucho trabajo. Os iré enseñando como evoluciona y espero abrir las puertas muy pronto, aquí os espero en Vilagarcía. El nombre aún no lo digo", termina contando Borjamina.

De esta manera, Borjamina sigue los pasos de otros ex ganadores de concursos como Rafa Castaño y David Leo de 'Pasapalabra' quiénes también emplearon el dinero de sus botes en montar una librería y en sacar su libro de poemas en el caso del segundo.

Un proyecto que Borjamina compaginará con su labor al frente de Arousa Moza, la asociación que crearon en su tierra para organizar actividades y eventos para todas las edades y fundamentalmente para jóvenes; así como con su faceta de presentador en TVG junto a Bruno Vila después de haber conducido 'A superfesta' en verano y 'O gran día de'.